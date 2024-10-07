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Иммунолог рассказал о вероятности распространения инфекции из Гонконга

Здоровье

Врач Николай Крючков заявил, что стрептококковая инфекция из Гонконга вряд ли вызовет эпидемию. Он отметил, что такие заболевания чаще встречаются в Юго-Восточной Азии. Об этом специалист рассказал в интервью "Москве 24". 

Иммунолог рассказал о вероятности распространения инфекции из Гонконга
Фото: pxhere

Крючков добавил, что ранее уже были случаи вспышек инфекции группы B, и их удавалось контролировать запретом на сырую речную рыбу. Заражение может произойти при разделке рыбы, если на коже есть порезы или ссадины.

Инфекция может попасть в организм через кровь и затрагивать разные органы, вызывая, например, менингит или артриты. Однако болезнь можно лечить антибиотиками, и риск заражения можно снизить, используя перчатки. Также важно готовить рыбу при температуре 75–80 градусов, чтобы уничтожить инфекцию.

С учётом всего этого, вспышку, скорее всего, удастся быстро остановить. Это не похоже на эпидемию, — подчеркнул иммунолог.

Ранее стало известно, что по меньшей мере 91 человек в Гонконге заразился инфекцией стрептококками группы B. Четыре человека погибли, еще несколько находятся в тяжёлом состоянии в больнице.

Уточнения

Вирус Марбург — вид семейства филовирусов, относящийся к монотипному роду Marburgvirus.

Гонко́нг (иер. 香港, англ. Hong Kong, кант. Hoeng¹gong², Хёнкон?, пут. Сянга́н?), полное название — Специа́льный администрати́вный райо́н Гонко́нг (иер. трад. 香港特別行政區, упр. 香港特别行政区, ютпхин: Hoeng¹gong² Dak⁶bit⁶ Hang⁴zing³keoi¹, йель: Heūnggóng Dahkbiht Hàhngjingkēui, кант.-рус.: Хёнкон Такпит Ханчинкхёй, пиньинь: Xiānggǎng Tèbié Xíngzhèngqū, палл.: Сянган Тэбе Синчжэнцюй, англ. Hong Kong Special Administrative Region) — специальный административный район Китайской Народной Республики, один из ведущих глобальных городов и финансовых центров мира.

Автор Мария Козлова
Мария Козлова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Специалист Симанкова Татьяна
Занимается профилактикой, наблюдением, диагностикой и лечением заболеваний всех внутренних органов пациентов, в том числе ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, скарлатины, кори, краснухи, бронхита, пищевого отравления и т.д.
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