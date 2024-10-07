Влияние коронавируса на мышление: новые данные от учёных

Исследователи из Имперского колледжа Лондона выявили, что заражение COVID-19 приводит к незначительному, но заметному снижению памяти и исполнительных функций. Результаты исследования были опубликованы в журнале eClinicalMedicine. Об этом сообщает Газета.Ru.

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В рамках исследования был использован уникальный метод контролируемого инфицирования: 36 здоровых участников стали объектом эксперимента и были инфицированы SARS-CoV-2. Для предотвращения распространения вируса среди посторонних наблюдение за испытуемыми проводилось с особой тщательностью. Оценка когнитивных способностей добровольцев осуществлялась с помощью платформы Cognitron как до заражения, так и в период болезни, а также на протяжении года после выздоровления.

Исследование показало, что у людей, инфицированных SARS-CoV-2, наблюдались незначительные отклонения в функционировании памяти и исполнительных навыков по сравнению с участниками контрольной группы. Кроме того, тестирование выявило, что изменения были заметны в задачах, связанных с вниманием и решением проблем.

Учёные подчеркнули, что хотя различия между группами были статистически значительными, они оставались крайне малыми, и ни один из испытуемых не сообщил о длительных когнитивных нарушениях по завершении исследования.

Уточнения

COVID-19 (аббр. от англ. COronaVIrus Disease 2019 — коронави́русная инфе́кция 2019 года, рус. кови́д), ранее коронавирусная инфекция 2019-nCoV — потенциально тяжёлая острая респираторная инфекция, вызываемая коронавирусом SARS-CoV-2 (2019-nCoV).

