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Влияние коронавируса на мышление: новые данные от учёных

Здоровье

Исследователи из Имперского колледжа Лондона выявили, что заражение COVID-19 приводит к незначительному, но заметному снижению памяти и исполнительных функций. Результаты исследования были опубликованы в журнале eClinicalMedicine. Об этом сообщает Газета.Ru.

Влияние коронавируса на мышление: новые данные от учёных
Фото: commons.wikimedia.org by Иржи Навратил, CC BY-SA 4.0

В рамках исследования был использован уникальный метод контролируемого инфицирования: 36 здоровых участников стали объектом эксперимента и были инфицированы SARS-CoV-2. Для предотвращения распространения вируса среди посторонних наблюдение за испытуемыми проводилось с особой тщательностью. Оценка когнитивных способностей добровольцев осуществлялась с помощью платформы Cognitron как до заражения, так и в период болезни, а также на протяжении года после выздоровления.

Исследование показало, что у людей, инфицированных SARS-CoV-2, наблюдались незначительные отклонения в функционировании памяти и исполнительных навыков по сравнению с участниками контрольной группы. Кроме того, тестирование выявило, что изменения были заметны в задачах, связанных с вниманием и решением проблем.

Учёные подчеркнули, что хотя различия между группами были статистически значительными, они оставались крайне малыми, и ни один из испытуемых не сообщил о длительных когнитивных нарушениях по завершении исследования.

Уточнения

COVID-19 (аббр. от англ. COronaVIrus Disease 2019 — коронави́русная инфе́кция 2019 года, рус. кови́д), ранее коронавирусная инфекция 2019-nCoV — потенциально тяжёлая острая респираторная инфекция, вызываемая коронавирусом SARS-CoV-2 (2019-nCoV).

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Специалист Симанкова Татьяна
Занимается профилактикой, наблюдением, диагностикой и лечением заболеваний всех внутренних органов пациентов, в том числе ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, скарлатины, кори, краснухи, бронхита, пищевого отравления и т.д.
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