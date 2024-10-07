Ученые предлагают новые решения для борьбы со старением

4:27 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Исследование, проведенное в десяти богатых странах, показывает, что продолжительность жизни увеличивается медленнее, чем в ХХ веке. В прошлом веке улучшения в области общественного здоровья и медицины привели к значительному увеличению продолжительности жизни: с каждым десятилетием средняя продолжительность жизни при рождении в некоторых из самых долгоживущих странах повышалась примерно на три года.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Old_hands.jpg by marina guimarães

Сначала это было связано с уменьшением смертности среди детей, а затем и среди людей среднего и старшего возраста. Например, в США в 1900 году средняя продолжительность жизни составляла 47,3 года, а к 2000 году возросла до 76,8.

Новое исследование утверждает, что подобный резкий рост продолжительности жизни не произойдет в ХХI веке. В статье, опубликованной в журнале Nature Aging, прогнозируется, что в ближайшие три десятилетия можно ожидать всего 2,5 года дополнительной жизни.

Основная причина такого замедления, по мнению авторов исследования, в том, что человечество близко к пределу своей продолжительности жизни. С увеличением числа людей, доживающих до старшего возраста, основные риски смерти связаны с биологическим старением — постепенным накоплением повреждений в клетках и тканях, которое неизбежно происходит со временем.

Мы знаем, как предотвратить смерть детей от кори, но пока не можем остановить биологические часы, которые продолжают тикать, когда человеку исполняется 60, 70 и более лет.

Решение одной возрастной болезни за раз, например, разработка методов лечения болезни Альцгеймера или рака, — это как наложение "временной повязки", говорит ведущий автор исследования и профессор эпидемиологии и биостатистики в университете Иллинойс в Чикаго Джей Олшански (Jay Olshansky). Эти усилия по разработке лучших методов лечения могут помочь людям дожить до старости, но не решают основную проблему старения, отметил он в интервью Live Science.

В новом исследовании Олшански и его коллеги изучили тенденции в продолжительности жизни с 1990 по 2019 годы. Они проанализировали данные национальной статистики из девяти регионов с самой высокой продолжительностью жизни — Австралии, Франции, Италии, Японии, Южной Кореи, Испании, Швеции, Швейцарии и Гонконга.

Они также рассмотрели данные из США, так как некоторые ученые выдвинули специфические прогнозы относительно резкого увеличения продолжительности жизни в этой стране. Исследователи использовали этот ретроспективный анализ для прогнозирования будущих тенденций в продолжительности жизни в этом столетии.

Команда обнаружила, что общее улучшение продолжительности жизни замедлилось в этих десяти странах, особенно после 2010 года. Современные поколения имеют малую вероятность дожить до 100 лет: у женщин это 5,1%, а у мужчин — 1,8%. Среди детей, родившихся в 2019 году, наибольшая вероятность дожить до 100 лет у жителей Гонконга: у женщин — 12,8%, а у мужчин — 4,4%.

Эти данные свидетельствуют о том, что для продолжения увеличения продолжительности жизни необходимо направить больше исследований на изучение геронтологии, которая исследует биологию старения, а не только болезни, связанные с этим процессом, подчеркнул Олшански. Важно также понимать, что продолжительность жизни отличается от продолжительности жизни максимума — определения максимального возраста, которого когда-либо достигал человек.

Изучение способов замедления или обратного процесса клеточного старения может помочь людям дольше оставаться "молодыми", предложил Олшански. Например, ученые разрабатывают препараты, которые могут замедлить старение, продлевая концы хромосом, известные как теломеры, которые со временем истощаются.

Уточнения

Геронтоло́гия (от др.-греч. γέρων «старик» + λόγος «знание, слово, учение») — наука, изучающая биологические, социальные и психологические аспекты старения человека, его причины и способы борьбы с ним.

