Профессор Ларина рассказала, что делать, чтобы пробуждение в тёмное время года проходило легче

1:12 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Заведующая кафедрой поликлинической терапии Института клинической медицины РНИМУ имени Пирогова, профессор, доктор медицинских наук Вера Ларина поделилась советами о том, как облегчить себе пробуждение в осенне-зимний период.

Фото: Pexels by cottonbro studio, PDM

Ларина отмечает, что уменьшение светового дня влияет на циркадные ритмы организма, увеличивая выработку гормона сна — мелатонина. В связи с этим эксперт советует сохранять привычный распорядок дня и режим сна и бодрствования, цитирует эксперта Телеграм-канал РНИМУ — для СМИ 24/7.

"Ложитесь спать и просыпайтесь в привычное для вас время, а продолжительность сна должна составлять от 7 до 9 часов. Это поможет вашему организму адаптироваться к изменениям", — сказала Ларина.

При пробуждении рекомендуется переходить из тёмной спальни в светлое пространство квартиры, включать яркий свет и открывать шторы или жалюзи. Если это плохо помогает, можно использовать специальные лампы с определённой длиной волны, которые подавляют выработку мелатонина и облегчают пробуждение.

Уточнения

Сон (лат. somnus) — периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования, характеризующееся пониженной реакцией на окружающий мир.



Цирка́дные (циркадиа́нные) ри́тмы (от лат. circa «около, кругом» + dies «день») — циклические колебания интенсивности различных биологических процессов, связанные со сменой дня и ночи. Период циркадных ритмов обычно близок к 24 часам.



