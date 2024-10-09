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Психолог Соломеина объяснила, почему горожане не могут побороть синдром хронической усталости

1:48
Здоровье

Синдром хронической усталости характеризуется постоянным ощущением усталости и истощения, которое не проходит даже после качественного отдыха и сна. Этот критерий является основным для диагностики данного состояния.

Психолог Соломеина объяснила, почему горожане не могут побороть синдром хронической усталости
Фото: commons.wikimedia.org by D. Sharon Pruitt, owner of Pink Sherbet Photography, CC BY 2.0

Клинический психолог Елена Соломеина, ведущий специалист сети клиник "Семейная", отмечает, что часто люди не сразу обращаются за помощью к специалистам из-за этой проблемы.

Ощущение усталости может быть связано с различными соматическими причинами, и для решения этой проблемы требуется совместная работа врачей и психологов, пишет Газета.Ru.

Соломеина указывает на то, что стресс и жизнь в условиях постоянного эмоционального напряжения могут способствовать развитию синдрома хронической усталости, особенно у жителей городов.

"Здесь люди испытывают постоянное эмоциональное перенапряжение, не имея возможности сбросить его в минуты отдыха. нас окружают сложности, жизнь требует от нас все большей включенности, а с возрастом количество "проблем" не уменьшается, а только возрастает. Взять отпуск? Здорово, но часть сложностей, преследующих нас на работе, мы возьмем с собой на отдых", — сказала Соломеина.

Врач пояснила, что даже во время отдыха люди мысленно продолжают "диалоги" с начальником, а значит, такой отдых точно не поможет им разгрузиться.

Психолог подчёркивает важность отпуска для снижения уровня стресса, однако отмечает, что отпуск не решает все проблемы. Необходимо уделять внимание своему эмоциональному состоянию и работать над негативными эмоциями для преодоления синдрома хронической усталости.

Уточнения

Синдро́м хрони́ческой уста́лости миалги́ческий энцефаломиели́т — это тяжёлое хроническое системное заболевание, при котором нарушается работа иммунной, сердечно-сосудистой, нервной, гормональной и других систем организма.
 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Шипилова Мария
Занимается приемом пациентов и психологическими консультациями.
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