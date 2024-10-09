Психолог Соломеина объяснила, почему горожане не могут побороть синдром хронической усталости

Синдром хронической усталости характеризуется постоянным ощущением усталости и истощения, которое не проходит даже после качественного отдыха и сна. Этот критерий является основным для диагностики данного состояния.
Клинический психолог Елена Соломеина, ведущий специалист сети клиник "Семейная", отмечает, что часто люди не сразу обращаются за помощью к специалистам из-за этой проблемы.
Ощущение усталости может быть связано с различными соматическими причинами, и для решения этой проблемы требуется совместная работа врачей и психологов, пишет Газета.Ru.
Соломеина указывает на то, что стресс и жизнь в условиях постоянного эмоционального напряжения могут способствовать развитию синдрома хронической усталости, особенно у жителей городов.
"Здесь люди испытывают постоянное эмоциональное перенапряжение, не имея возможности сбросить его в минуты отдыха. нас окружают сложности, жизнь требует от нас все большей включенности, а с возрастом количество "проблем" не уменьшается, а только возрастает. Взять отпуск? Здорово, но часть сложностей, преследующих нас на работе, мы возьмем с собой на отдых", — сказала Соломеина.
Врач пояснила, что даже во время отдыха люди мысленно продолжают "диалоги" с начальником, а значит, такой отдых точно не поможет им разгрузиться.
Психолог подчёркивает важность отпуска для снижения уровня стресса, однако отмечает, что отпуск не решает все проблемы. Необходимо уделять внимание своему эмоциональному состоянию и работать над негативными эмоциями для преодоления синдрома хронической усталости.
Синдро́м хрони́ческой уста́лости миалги́ческий энцефаломиели́т — это тяжёлое хроническое системное заболевание, при котором нарушается работа иммунной, сердечно-сосудистой, нервной, гормональной и других систем организма.
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