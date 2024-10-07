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Путь к долголетию: советы главы Минздрава для жизни до 120 лет

1:18
Здоровье

Человек может прожить 120 лет, если будет соблюдать принципы здорового образа жизни. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, передает Газета.Ru со ссылкой на РИА Новости.

Путь к долголетию: советы главы Минздрава для жизни до 120 лет
Фото: pxhere

"Генетически это заложено у человека", — сказал глава ведомства.

Мурашко отметил, что для достижения долголетия человеку необходимо выработать определенные установки. Кроме того, важно обучить его, чтобы он смог совместно с врачами придерживаться профилактических мер по борьбе с заболеваниями.

Министр также подчеркнул, что ведение здорового образа жизни может снизить риск возникновения 60% различных заболеваний.

В сентябре специалисты из Каролинского института в Швеции выяснили, что для здорового долголетия важно поддерживать нормальные показатели сахара, железа и холестерина в крови, а также иметь низкие уровни мочевой кислоты и креатинина в организме. В ходе исследования ученые изучили здоровье и образ жизни 44 тысяч шведов, которые проходили медицинские осмотры с 1985 по 1996 год в возрасте от 64 до 99 лет.

 

Уточнения

Михаи́л Альбе́ртович Мура́шко (род. 9 января 1967, Свердловск, РСФСР, СССР) — российский государственный деятель, врач-гинеколог. Министр здравоохранения Российской Федерации с 21 января 2020 года, (исполняющий обязанности 7—14 мая 2024). 

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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