Путь к долголетию: советы главы Минздрава для жизни до 120 лет

1:18 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Человек может прожить 120 лет, если будет соблюдать принципы здорового образа жизни. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, передает Газета.Ru со ссылкой на РИА Новости.

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"Генетически это заложено у человека", — сказал глава ведомства.

Мурашко отметил, что для достижения долголетия человеку необходимо выработать определенные установки. Кроме того, важно обучить его, чтобы он смог совместно с врачами придерживаться профилактических мер по борьбе с заболеваниями.

Министр также подчеркнул, что ведение здорового образа жизни может снизить риск возникновения 60% различных заболеваний.

В сентябре специалисты из Каролинского института в Швеции выяснили, что для здорового долголетия важно поддерживать нормальные показатели сахара, железа и холестерина в крови, а также иметь низкие уровни мочевой кислоты и креатинина в организме. В ходе исследования ученые изучили здоровье и образ жизни 44 тысяч шведов, которые проходили медицинские осмотры с 1985 по 1996 год в возрасте от 64 до 99 лет.

Уточнения

Михаи́л Альбе́ртович Мура́шко (род. 9 января 1967, Свердловск, РСФСР, СССР) — российский государственный деятель, врач-гинеколог. Министр здравоохранения Российской Федерации с 21 января 2020 года, (исполняющий обязанности 7—14 мая 2024).

