Мясников рассказал о лекарствах, повышающих давление

1:44 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В программе "О самом главном" врач Александр Мясников объяснил, что неправильный приём медикаментов может вызвать скачки артериального давления.

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Многие из нас привыкли носить с собой разные лекарства — обезболивающие, мочегонные, средства от температуры и другие. Однако не все препараты можно комбинировать. Иногда мы пьем лекарства от давления нерегулярно, а так делать не стоит, объясняет Мясников.

Мясников отметил важность потребления воды. Несмотря на то что обычно рекомендуют выпивать по 2-3 литра в день, врач советует пить воду, когда хочется. Если у человека с высоким давлением много соли в рационе и он не контролирует потребление жидкости, это может привести к проблемам. Порой отказ от соли может оказаться столь же эффективным, как одна таблетка.

Некоторые лекарства могут повышать давление:

1. Нестероидные противовоспалительные препараты — они задерживают натрий и воду, что приводит к повышению веса и давления.

2. Антидепрессанты — многие из них также способствуют задержке жидкости и набору веса.

3. Сосудосуживающие капли — они сужают сосуды, что может повысить давление. Давление может расти из-за избытка крови или из-за суженных сосудов.

Мясников подчеркнул, что лечение устойчивой гипертонии требует особого подхода. Иногда нужно использовать несколько препаратов, которые могут не подходить друг к другу. К тому же, к средствам, повышающим давление, относятся некоторые препараты от кашля и гормональные лекарства, действующие через задержку воды.

Уточнения

Кровяно́е давле́ние — давление, которое кровь оказывает на стенки кровеносных сосудов, иначе говоря, превышение давления жидкости в кровеносной системе над атмосферным.



Лека́рственное средство лекáрственный препарáт, медикамéнт, лекáрство, фáрмпрепарáт (новолат. praeparatum medicinale, praeparatum pharmaceuticum, medicamentum; жарг. лечебное средство) — вещество или смесь веществ синтетического или природного происхождения в виде лекарственной формы (таблетки, капсулы, раствора, мази и т. п.), применяемые для профилактики, диагностики и лечения заболеваний.



