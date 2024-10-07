Способы защиты детей от ОРВИ

1:38 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Педиатр Алёна Сергеева рассказала, как защитить детей от ОРВИ. По её словам, здоровый образ жизни поможет снизить риск простуды. Дошкольники могут болеть до 12 раз в год, а школьники — до восьми. Об этом специалист поговорила в интервью с KP. RU.

Фото: commons.wikimedia.org by Громыко Григорий Олегович, CC BY-SA 3.0

Нет волшебной таблетки, которая бы избавила детей от болезней в детском саду или школе, однако соблюдение здорового образа жизни помогает поддерживать иммунитет в хорошей форме.

Сергеева отметила, что для укрепления иммунитета важно питаться правильно. В рационе должны быть свежие овощи и фрукты, а также продукты с высоким содержанием белка, такие как мясо, рыба и яйца.

Детям нужно гулять на свежем воздухе не менее часа в день, избегать стрессов и соблюдать режим учёбы и отдыха. Также нужно спать 8-10 часов каждую ночь.

Не стоит слишком увлекаться дезинфекцией или постоянно ругать ребенка за то, что он тянет вещи в рот. Это помогает развивать его иммунную систему. Гигиену соблюдать нужно, но без излишества.

В период эпидемий рекомендуется ограничить общение с больными и избегать многолюдных мест. Важно также делать прививки от гриппа и следить за хроническими заболеваниями, такими как астма или аллергия.

Ранее педиатр Екатерина Морозова добавила, что школьникам нужно отдыхать хотя бы 1,5 часа после уроков перед выполнением домашних заданий, чтобы сохранить здоровье.

Уточнения

О́страя респирато́рная ви́русная инфе́кция (ОРВИ) (англ. viral respiratory infections) — общий термин для обозначения клинически и морфологически подобных острых воспалительных заболеваний дыхательных путей и лёгких, вызываемых вирусами, тропными к мерцательному эпителию дыхательных путей.



Эпиде́мия (лат. epidemia, греч. επιδημία — «распространённый в народе», от ἐπι — на, среди и δῆμος — народ) — прогрессирующее распространение заболевания среди людей, значительно превышающее обычно регистрируемый на данной территории уровень заболеваемости и способное стать причиной чрезвычайных ситуаций.

