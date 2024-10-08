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Врач Эдигер рассказал, кому следует восполнять дефицит витаминов и минералов в организме

2:40
Здоровье

Покашливания, насморк, повышенная утомляемость, плохое состояние десен и другие симптомы указывают на истощение адаптационного резерва организма и снижение иммунитета из-за нехватки витаминов, микроэлементов и других биоактивных веществ. Чем опасны дефициты, как их восполнить и кому это нужно, рассказал врач-патологоанатом Александр Эдигер.

Врач Эдигер рассказал, кому следует восполнять дефицит витаминов и минералов в организме
Фото: freepik.com is licensed under public domain

"В современном мире практически невозможно получить с пищей необходимое количество витаминов, микроэлементов и базисных биологически активных веществ других групп. Как бы не мы не старались, вкладывая огромные деньги в собственный рацион, включая в него самые модные течения — это могут быть морепродукты, это могут быть какие-то невероятные фито-комбинации — все это не работает", — сказал Эдигер.

В связи с этим медик призвал перестать пренебрегать биологически активными добавками. По словам врача, добавление специальных витаминных комплексов к рациону помогает поддерживать иммунитет, особенно в осенне-зимний период, когда он и так ослаблен. Дело в том, что летом люди расходуют свои биологические резервы, что ослабляет организм и повышает риск простудных заболеваний, пишет Общественная Служба Новостей.

Фармацевт отметил, что группы риска — это пожилые люди, особенно в возрасте 50+, люди с хроническими нарушениями обмена, такими как сахарный диабет, жировым гепатозом, аутоиммунными заболеваниями и хроническими воспалительными процессами. Для них это не просто рекомендация, а скорее настоятельная необходимость, предупредил специалист.

Эдигер подчеркнул, что, с другой стороны, перегружать организм добавками не стоит, а их назначением должны заниматься профессионалы.

Понять, что в организме не хватает веществ, можно по ряду признаков: состояние десен, верхних дыхательных путей, покашливания, насморк, плохая переносимость пищи и повышенная усталость. Все это говорит о снижении адаптационного резерва.

"Если адаптационный резерв снижен, человек хуже переносит холод, и простудные заболевания могут длиться несколько недель. Будьте более мнительными, чем принято в приличном обществе", — посоветовал эксперт.

Следить за иммунитетом важно не только для снижения рисков заболеваний, но и для правильной работы нервной и эндокринной систем. При серьёзных проблемах с иммунитетом ждать хорошей работы нервной и эндокринной систем не стоит, добавил врач.

Уточнения

Витами́ны (от лат. vita «жизнь» + амин) — группа органических соединений разнообразной химической природы, объединённая по признаку абсолютной необходимости их для гетеротрофного организма в качестве составной части пищи (в общем случае — из окружающей среды).

Минера́л (нем. Мineral или фр. minéral, от позднелат. (аеs) minerale — руда) — однородная по составу и строению часть горных пород, руд, метеоритов, являющаяся естественным продуктом геологических процессов и представляющая собой химическое соединение или химический элемент.
 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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