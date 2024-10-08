В аэропортах Казахстана пассажирам теперь измеряют температуру из-за вируса Марбург

1:16 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В международных аэропортах Казахстана для предотвращения распространения вируса Марбург среди населения введена обязательная проверка температуры у всех прибывающих из-за границы пассажиров. Главный государственный санитарный врач республики Сархат Бейсенова сообщила о введении практики бесконтактного измерения температуры.

Фото: commons.wikimedia.org by IEPCBM, CC0

Министерство здравоохранения Казахстана также сообщило о введении санитарно-карантинного контроля на границе, который был усилен после предупреждения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о возможности эпидемии вируса Марбург. Министерство здравоохранения Руанды ранее подтвердило вспышку заражения вирусом Марбург, пишет argumenti.ru.

По состоянию на 29 сентября в Руанде было зарегистрировано 26 случаев заболевания, из которых 8 закончились летальным исходом. Большая часть заражённых — медицинские работники, сообщает РБК.

Вирус Марбург, как и вирус Эбола, относится к семейству филовирусов (Filoviridae). Заболевание, вызванное вирусом Марбург (Marburg virus disease, MVD), является тяжёлым и может привести к смерти пациента.

Уточнения

Вирус Марбург — вид семейства филовирусов, относящийся к монотипному роду Marburgvirus, вызывает геморрагическую лихорадку Марбург.



Казахста́н (каз. Қазақстан / Qazaqstan, МФА: ), устар. Казакстан; официальное название — Респу́блика Казахста́н (каз. Қазақстан Республикасы / Qazaqstan Respublikasy, МФА: ; аббревиатура — РК) — государство в Центральной Азии и в Восточной Европе.

