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В аэропортах Казахстана пассажирам теперь измеряют температуру из-за вируса Марбург

1:16
Здоровье

В международных аэропортах Казахстана для предотвращения распространения вируса Марбург среди населения введена обязательная проверка температуры у всех прибывающих из-за границы пассажиров. Главный государственный санитарный врач республики Сархат Бейсенова сообщила о введении практики бесконтактного измерения температуры.

В аэропортах Казахстана пассажирам теперь измеряют температуру из-за вируса Марбург
Фото: commons.wikimedia.org by IEPCBM, CC0

Министерство здравоохранения Казахстана также сообщило о введении санитарно-карантинного контроля на границе, который был усилен после предупреждения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о возможности эпидемии вируса Марбург. Министерство здравоохранения Руанды ранее подтвердило вспышку заражения вирусом Марбург, пишет argumenti.ru.

По состоянию на 29 сентября в Руанде было зарегистрировано 26 случаев заболевания, из которых 8 закончились летальным исходом. Большая часть заражённых — медицинские работники, сообщает РБК.

Вирус Марбург, как и вирус Эбола, относится к семейству филовирусов (Filoviridae). Заболевание, вызванное вирусом Марбург (Marburg virus disease, MVD), является тяжёлым и может привести к смерти пациента.

Уточнения

Вирус Марбург — вид семейства филовирусов, относящийся к монотипному роду Marburgvirus, вызывает геморрагическую лихорадку Марбург. 

Казахста́н (каз. Қазақстан / Qazaqstan, МФА: ), устар. Казакстан; официальное название — Респу́блика Казахста́н (каз. Қазақстан Республикасы / Qazaqstan Respublikasy, МФА: ; аббревиатура — РК) — государство в Центральной Азии и в Восточной Европе.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Симанкова Татьяна
Занимается профилактикой, наблюдением, диагностикой и лечением заболеваний всех внутренних органов пациентов, в том числе ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, скарлатины, кори, краснухи, бронхита, пищевого отравления и т.д.
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