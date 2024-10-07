Отопительный сезон: какая температура безопасна для вашей кожи и сна

С началом отопительного сезона в России важно следить за температурой в помещениях. Дерматолог и эксперт лаборатории "Гемотест" Александра Филёва предупреждает в интервью Life.ru, что температура выше +24 °C может негативно сказаться на состоянии кожи и волос.

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Оптимальная температура для комфортного проживания составляет от +18 до +22 °C. В спальне лучше держать немного прохладнее — около +18…+20 °C, а в гостиной и детской — теплее, примерно +21…+22 °C. Влажность воздуха также важна: она должна быть в пределах 40-60%. Если температура поднимается выше +22…+24 °C, это может привести к сухости кожи и волос.

При высоких температурах воздух становится сухим, особенно когда включены обогреватели. Это может вызвать ощущение стянутости кожи, шелушение и ломкость волос. Кроме того, сухой воздух пересушивает слизистые оболочки дыхательных путей, что ослабляет защитные функции организма и делает его более уязвимым к инфекциям.

Для хорошего сна важна прохлада: идеальная температура для ночного отдыха — около +18 °C. Если в спальне слишком жарко, это может привести к частым пробуждениям и снижению качества сна, что скажется на вашей работоспособности и концентрации в течение дня.

Не забывайте проветривать помещения 1 - 2 раза в день до 15 минут. Это поможет обеспечить приток свежего воздуха и снизить уровень углекислого газа, что положительно скажется на вашем самочувствии.

Уточнения

Во́здух — смесь газов, главным образом, состоящая из азота и кислорода (в совокупности 98—99 % в зависимости от влажности, то есть концентрации водяного пара), а также аргона, углекислого газа, водорода, образующая земную атмосферу.



Температу́ра (от лат. temperatura — надлежащее смешение, нормальное состояние) — скалярная физическая величина, характеризующая термодинамическую систему и количественно выражающая интуитивное понятие о различной степени нагретости тел.



