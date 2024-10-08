Вирусолог Аграновский: последствия "Омикрона" проявятся через несколько лет

Последствия заражения штаммами коронавируса группы "Омикрон" могут проявиться лишь спустя несколько лет, предупреждает профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский.
По его мнению, тяжесть постковидного синдрома напрямую связана с тяжестью течения заболевания. Эксперт уточняет, что на сегодняшний день информация о последствиях заражения этими штаммами неполная, и требуется больше времени для сбора и анализа данных.
Вирусолог не сомневается, что последствия для здоровья у переболевших "Омикроном" будут в любом случае.
"Вот если человек тяжело болел, то и дальше будут проблемы, как правило. А если легко, то будут более легкие постковидные явления. Но они есть, тем не менее, на это тоже нельзя закрывать глаза", — сказал Аграновский, которого цитирует сайт aif.ru.
Аграновский также напоминает о важности вакцинации против COVID-19, поскольку она помогает снизить риск развития тяжёлых форм заболевания и предотвращает возникновение постковидного синдрома.
Омикрон-вариант SARS-CoV-2 (SARS-CoV-2 Omicron, SARS-CoV-2 B.1.1.529) — вариант коронавируса SARS-CoV-2, впервые идентифицированный в Ботсване и ЮАР в ноябре 2021 года, отличающийся большим числом мутаций в пепломерах.
Алексе́й Анато́льевич Аграно́вский (род. 1953) — советский и российский учёный и блюзовый музыкант, доктор биологических наук (МГУ, 1994), профессор МГУ имени М. В. Ломоносова (2004); гитарист, автор песен, основатель и бессменный лидер блюзовой группы «Чёрный хлеб».
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