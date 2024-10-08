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Вирусолог Аграновский: последствия "Омикрона" проявятся через несколько лет

1:09
Здоровье

Последствия заражения штаммами коронавируса группы "Омикрон" могут проявиться лишь спустя несколько лет, предупреждает профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский.

Вирусолог Аграновский: последствия "Омикрона" проявятся через несколько лет
Фото: flickr.com by Банк изображений МАГАТЭ, CC BY 2.0

По его мнению, тяжесть постковидного синдрома напрямую связана с тяжестью течения заболевания. Эксперт уточняет, что на сегодняшний день информация о последствиях заражения этими штаммами неполная, и требуется больше времени для сбора и анализа данных.

Вирусолог не сомневается, что последствия для здоровья у переболевших "Омикроном" будут в любом случае.

"Вот если человек тяжело болел, то и дальше будут проблемы, как правило. А если легко, то будут более легкие постковидные явления. Но они есть, тем не менее, на это тоже нельзя закрывать глаза", — сказал Аграновский, которого цитирует сайт aif.ru.

Аграновский также напоминает о важности вакцинации против COVID-19, поскольку она помогает снизить риск развития тяжёлых форм заболевания и предотвращает возникновение постковидного синдрома.

Уточнения

Омикрон-вариант SARS-CoV-2 (SARS-CoV-2 Omicron, SARS-CoV-2 B.1.1.529) — вариант коронавируса SARS-CoV-2, впервые идентифицированный в Ботсване и ЮАР в ноябре 2021 года, отличающийся большим числом мутаций в пепломерах.
 

Алексе́й Анато́льевич Аграно́вский (род. 1953) — советский и российский учёный и блюзовый музыкант, доктор биологических наук (МГУ, 1994), профессор МГУ имени М. В. Ломоносова (2004); гитарист, автор песен, основатель и бессменный лидер блюзовой группы «Чёрный хлеб».

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Симанкова Татьяна
Занимается профилактикой, наблюдением, диагностикой и лечением заболеваний всех внутренних органов пациентов, в том числе ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, скарлатины, кори, краснухи, бронхита, пищевого отравления и т.д.
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