Учёные выявили связь плохого сна и посуды

1:19 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Качество сна может зависеть от различных факторов: от стресса, рациона, температуры в спальне и других аспектов. Исследователи выявили новый фактор, оказывающий негативное воздействие на ночной отдых, особенно у молодёжи — это скопление перфторированных и полифторированных алкильных соединений (ПФАС), сообщает Enviromental Advances.

Фото: Pexels by Ron Lach, PDM

ПФАС широко используются в производстве антипригарных сковород, водонепроницаемой одежды, упаковочных материалов для продуктов и многого другого. У молодых людей в возрасте от 19 до 24 лет присутствие этих соединений в организме может сократить длительность сна на 1 час 20 минут или снизить его качество. Кроме того, ПФАС часто ассоциируют с развитием раковых заболеваний и нарушениями в работе репродуктивной и иммунной систем.

"Возрастная группа, на которой было сосредоточено наше исследование, молодые люди (в возрасте от 19 до 24 лет), предлагает уникальную возможность для вмешательств, включая устранение воздействия ПФАС для предотвращения долгосрочных последствий для здоровья, вызванных нарушением сна из-за воздействия ПФАС", — отмечается в исследовании.

Уточнения

Стресс (от англ. stress «нагрузка, напряжение; состояние повышенного напряжения») — совокупность неспецифических адаптационных (нормальных) реакций организма на воздействие различных неблагоприятных факторов-стрессоров (физических или психологических), нарушающее его гомеостаз, а также соответствующее состояние нервной системы организма (или организма в целом).

