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Стало известно, какой процент россиян совсем не опасается ни коронавируса, ни гриппа

1:30
Здоровье

Более половины — 6 из 10 — россиян не испытывают страха перед коронавирусом или гриппом. Опрос, проведённый Superjob, показал, что женщины и люди старше 45 лет чаще испытывают опасения по поводу заражения COVID-19, в то время как молодые люди до 34 лет больше боятся гриппа.

Стало известно, какой процент россиян совсем не опасается ни коронавируса, ни гриппа
Фото: Freepik by freepik is licensed under piublic domain

41% россиян опасаются заразиться коронавирусом: 8% очень боятся, а 33% немного беспокоятся. Женщины чаще мужчин испытывают беспокойство по поводу заражения (47% против 35% соответственно), и среди них вдвое больше тех, кто испытывает сильное беспокойство (5% и 10%). Каждый второй человек старше 45 лет также испытывает страх перед инфекцией, сообщает Газета.Ru.

По прогнозам Роспотребнадзора, волна заболеваемости коронавирусом идёт на спад, и вскоре её сменит волна гриппа. Исследование показало, что гриппом опасаются заразиться столько же россиян, сколько и коронавирусом (по 41%), однако доля тех, кто сильно опасается гриппа, всё же меньше (5% против 8% тех, кто очень боится коронавируса). Страх перед гриппом чаще встречается среди опрошенных до 34 лет (43%).

59% россиян (или 6 из 10) не испытывают страха ни перед гриппом, ни перед коронавирусом.

Уточнения

Коронавирусы (лат. Coronaviridae) — семейство РНК-содержащих вирусов, включающее на май 2020 года 45 видов, объединённых в два подсемейства. 

COVID-19 (аббр. от англ. COronaVIrus Disease 2019 — коронави́русная инфе́кция 2019 года, рус. кови́д), ранее коронавирусная инфекция 2019-nCoV — потенциально тяжёлая острая респираторная инфекция, вызываемая коронавирусом SARS-CoV-2 (2019-nCoV). 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Крамерова Алла
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, в том числе бронхита, простуды, ОРЗ и ОРВИ, ЖКТ, пищевого отравления, мочевыводящей системы и др
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