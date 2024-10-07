Россиянам рекомендовали чаще употреблять квашеную капусту осенью для улучшения иммунитета

1:30 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Эндокринолог Екатерина Казачкова уверена, что сбалансированное питание — залог хорошего самочувствия в холодное время года. Она рассказала "Газете.Ru" о продуктах, которые помогут снизить риск простуд.

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По словам врача, квашеная капуста — это настоящий суперфуд, богатый витамином С и полезными бактериями для кишечника. Также она посоветовала добавить в рацион кисломолочные продукты.

Казачкова подчеркнула важность свежих сезонных овощей и фруктов. Она рекомендовала включить в меню груши, гранаты и айву, которые обладают антиоксидантными свойствами и помогают укреплять иммунитет.

Кроме того, врач отметила, что ягоды тоже полезны. Замороженные варианты, такие как черника, клюква и малина, сохраняют свои питательные качества, их можно добавлять в йогурты или смузи. Для поддержки сердечно-сосудистой и иммунной систем важно получать омега-3 жирные кислоты, поэтому стоит есть рыбу жирных сортов, грецкие орехи и растительные масла.

В заключение Казачкова напомнила, что укрепление иммунитета — это не временная мера, а образ жизни. Полезные продукты следует употреблять не только осенью, но и круглый год.

Ранее диетолог Эльвина Док также упоминала о простых способах укрепления иммунитета с помощью доступных продуктов, включая куриный бульон.

Уточнения

Ква́шеная капу́ста — пищевой продукт, получаемый из капусты при её молочнокислом брожении (квашении), считающийся национальным продуктом во многих странах Европы, включая Россию, а также в странах Азии (Корея, Китай и др.).



Пита́ние — процесс поступления в организм и усвоения им веществ, необходимых для покрытия энергетических и пластических затрат, построения и возобновления частей его тела.

