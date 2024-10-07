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Химик раскрыл, чем опасны сухие шампуни

1:16
Здоровье

В последнее время сухие шампуни стали весьма востребованными среди женщин с пышными причёсками. Нанесение средства путем распыления значительно экономит время по сравнению с традиционным мытьём и сушкой волос. Тем не менее, как сообщает Газета.Ru, химик Андрей Дорохов предостерегает от частого применения таких средств, поскольку это может нанести ущерб не только волосам, но и коже головы.

Химик раскрыл, чем опасны сухие шампуни
Фото: freepik.com by diana.grytsku, PDM

"Основу сухого шампуня составляет сорбент — крахмал, тальк или глина, главная задача которого абсорбировать жир и загрязнения. Остатки абсорбентов могут со временем накапливаться на коже головы, приводить к закупорке пор и воспалению волосяных фолликулов, что вызовет появление перхоти и зуда", — отметил специалист.

Спирт, присутствующий в большинстве составов, может отрицательно сказаться на состоянии волос. Кроме того, бутан и изобутан способны вызвать головную боль, аллергические реакции и раздражение. Вдыхание компонентов сухого шампуня может спровоцировать астматические приступы. По этим причинам Андрей Дорохов советует воздержаться от регулярного использования данного продукта.

Уточнения

Шампу́нь — гигиеническое косметическое средство для мытья волос.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Игнатова Ольга
Занимается ведением пациентов с дистальной полинейропатией, синдромом диабетической стопы, лечением ожирения, остеопороза, эндокринных причин бесплодия у женщин и мужчин
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