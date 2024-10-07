Врач раскрывает секреты: три продукта для улучшения работы кишечника

Для полноценного функционирования кишечника ему требуется клетчатка, которая должна поступать в количестве около 25-30 граммов в день. Однако многие люди не осознают важность пищевых волокон и не уделяют должного внимания их содержанию в своем рационе, что становится настоящей проблемой для большинства пациентов. Об этом сообщает "Российская газета".
"Многие из нас не потребляют даже половины этой нормы", — посетовала онколог и проктолог Елена Смирнова, подтвердив, что клетчатка действительно является важным элементов питания.
Достаточное количество клетчатки можно получить, добавляя в свой рацион определенные продукты. Например, овсяная каша является отличным источником: в ста граммах сухих овсяных хлопьев содержится около десяти граммов клетчатки. То же количество пищевых волокон можно найти и в фасоли, а немного меньше — в авокадо, где их семь граммов.
Специалист ранее упомянула, что для достижения нормы в 30 граммов клетчатки требуется потреблять приблизительно 400-500 граммов овощей и фруктов в день. Это эквивалентно шести средним яблокам, двум ананасам или шести бананам. Употребить такое количество фруктов бывает непросто, поэтому рекомендуется разнообразить свое меню, включая каши или блюда из бобовых в рацион.
Елена Смирнова поделилась в своем телеграм-канале, что использование этих продуктов может способствовать уменьшению вероятности возникновения колоректального рака.
Кише́чник (лат. intestinum) — орган пищеварения и выделения позвоночных животных, включая человека. Находится в брюшной полости.
Пищевы́е воло́кна — компоненты пищи, не перевариваемые пищеварительными ферментами организма человека, но перерабатываемые полезной микрофлорой кишечника.
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