Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Вкусный и пышный омлет на завтрак
Аспирин для растений: секрет успешного огородничества
Кудрявцеву возмутили требования Болгар: бывшая Павла Дурова с дуба рухнула
Какие иномарки россияне заказывают чаще всего и как на этом сэкономить
Секрет настоящей итальянской карбонары раскрыт
Революционный прорыв: химиотерапия в таблетках стала реальностью
Рита Дакота поделилась жуткой историей. Певица боится жить в собственном доме на Бали
Моська лает. Польша и страны Прибалтиеи обсуждают удар по Санкт-Петербургу
Как лечить ржавчину на грушах: советы садоводов

Национальный проект по долголетию: задачи и цели к 2030 году

Долголетие и здоровье: новые федеральные проекты для россиян
2:21
Здоровье

С 2025 года в России начнётся реализация новых национальных проектов, нацеленных на обеспечение долгой и здоровой жизни граждан. Одним из ключевых станет проект "Продолжительная и активная жизнь", который продолжит работу, начатую проектами "Здравоохранение" и "Демография". Главная цель остаётся прежней — создать условия для увеличения продолжительности и качества жизни россиян, улучшения их здоровья и активности.

Долголетие и здоровье: новые федеральные проекты для россиян
Фото: t.me/minzdrav_ru by Официальный канал Минздрава России, PDM

В своём послании Федеральному Собранию президент поставил конкретные ориентиры: к 2030 году планируется увеличить среднюю продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — приблизиться к 81 году. Для достижения этих целей, помимо повышения общей продолжительности жизни, особое внимание будет уделено ожидаемой продолжительности здоровой жизни.

В рамках нового нацпроекта будут реализованы 11 федеральных проектов. Четыре из них направлены на помощь людям с серьёзными заболеваниями: онкологическими, сердечно-сосудистыми, сахарным диабетом и гепатитом С. Развиваться будут и медицинские организации, занимающиеся научными исследованиями и внедрением новых технологий, препаратов и оборудования.

Одной из важнейших задач остаётся обеспечение доступности современных методов лечения как в амбулаторных условиях, так и в стационарах. Председатель правительства Михаил Мишустин подчеркнул важность того, чтобы пациенты могли получить все необходимые препараты и доступ к передовым технологиям.

Новшеством станет расширение инфраструктуры ядерной медицины, которая позволит точнее диагностировать заболевания. Также будет уделено внимание решению проблемы нехватки медицинских кадров через подготовку молодых специалистов и переобучение действующих врачей для работы с новыми цифровыми технологиями.

Здоровый образ жизни, по мнению ведущих специалистов, станет ещё одним ключевым направлением нового проекта. Это включает серьёзную разъяснительную работу среди населения, чтобы мотивация к здоровому образу жизни стала нормой.

Уточнения

Долголетие или долгожительство, — социально-биологическое явление, характеризующееся доживаемостью человека до возраста, значительно превышающего среднюю продолжительность жизни.
 

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Паниченко Анна
Занимается диагностикой и лечением доброкачественных и злокачественных новообразований молочных желез, проводит пункционную биопсию узловых образований.
Обсудить
Сейчас читают
Правила сохранения грецких орехов с дачи: важные этапы подготовки и способы хранения
Советы
Правила сохранения грецких орехов с дачи: важные этапы подготовки и способы хранения Аудио 
Кошачья радость: что означает трясущийся хвост вашего кота?
Кошки
Кошачья радость: что означает трясущийся хвост вашего кота? Видео 
Сводка с фронта: Зеленский требует удержать позиции любой ценой, ВС РФ вышли на окраину Суджи
Военные новости
Сводка с фронта: Зеленский требует удержать позиции любой ценой, ВС РФ вышли на окраину Суджи Аудио 
Популярное
Названы три российских региона, в которых производят самый вкусный мёд в стране

По результатам опроса более 1200 человек, проведенного сервисом путешествий tutu, эксперты составили рейтинг регионов России, где производят самый вкусный мёд.

Названы три российских региона, в которых производят самый вкусный мёд в стране
Как не платить за багаж: секрет опытных путешественников
Как не платить за багаж: секрет опытных путешественников
Сводка с фронта: Зеленский требует удержать позиции любой ценой, ВС РФ вышли на окраину Суджи
Десерт мечты за 30 минут: как приготовить десерт "Павлова" в домашних условиях
Сводка с фронта: до полного окружения ВСУ в Селидово осталось взломать 4 опорника, украинский FPV-дрон поразил свой же танк Дмитрий Плотников Жизнь и смерть баварской принцессы Сиси — невыдуманная история Сергей Лебедев По вине Альфреда Нобеля многие учёные не получили премий Игорь Буккер
Как превратить ваш сад в цветущий оазис с помощью железного купороса и мочевины
Правила сохранения грецких орехов с дачи: важные этапы подготовки и способы хранения
Венский гуляш: тушится с большим количеством лука, получается просто нежнейшим
Венский гуляш: тушится с большим количеством лука, получается просто нежнейшим
Последние материалы
Аспирин для растений: секрет успешного огородничества
Кудрявцеву возмутили требования Болгар: бывшая Павла Дурова с дуба рухнула
Какие иномарки россияне заказывают чаще всего и как на этом сэкономить
Секрет настоящей итальянской карбонары раскрыт
Революционный прорыв: химиотерапия в таблетках стала реальностью
Долголетие и здоровье: новые федеральные проекты для россиян
Рита Дакота поделилась жуткой историей. Певица боится жить в собственном доме на Бали
Моська лает. Польша и страны Прибалтиеи обсуждают удар по Санкт-Петербургу
Как лечить ржавчину на грушах: советы садоводов
Простой рецепт с лососем и рисом для быстрого обеда
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.