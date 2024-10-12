Национальный проект по долголетию: задачи и цели к 2030 году

Долголетие и здоровье: новые федеральные проекты для россиян

2:21 Your browser does not support the audio element. Здоровье

С 2025 года в России начнётся реализация новых национальных проектов, нацеленных на обеспечение долгой и здоровой жизни граждан. Одним из ключевых станет проект "Продолжительная и активная жизнь", который продолжит работу, начатую проектами "Здравоохранение" и "Демография". Главная цель остаётся прежней — создать условия для увеличения продолжительности и качества жизни россиян, улучшения их здоровья и активности.

Фото: t.me/minzdrav_ru by Официальный канал Минздрава России, PDM

В своём послании Федеральному Собранию президент поставил конкретные ориентиры: к 2030 году планируется увеличить среднюю продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — приблизиться к 81 году. Для достижения этих целей, помимо повышения общей продолжительности жизни, особое внимание будет уделено ожидаемой продолжительности здоровой жизни.

В рамках нового нацпроекта будут реализованы 11 федеральных проектов. Четыре из них направлены на помощь людям с серьёзными заболеваниями: онкологическими, сердечно-сосудистыми, сахарным диабетом и гепатитом С. Развиваться будут и медицинские организации, занимающиеся научными исследованиями и внедрением новых технологий, препаратов и оборудования.

Одной из важнейших задач остаётся обеспечение доступности современных методов лечения как в амбулаторных условиях, так и в стационарах. Председатель правительства Михаил Мишустин подчеркнул важность того, чтобы пациенты могли получить все необходимые препараты и доступ к передовым технологиям.

Новшеством станет расширение инфраструктуры ядерной медицины, которая позволит точнее диагностировать заболевания. Также будет уделено внимание решению проблемы нехватки медицинских кадров через подготовку молодых специалистов и переобучение действующих врачей для работы с новыми цифровыми технологиями.

Здоровый образ жизни, по мнению ведущих специалистов, станет ещё одним ключевым направлением нового проекта. Это включает серьёзную разъяснительную работу среди населения, чтобы мотивация к здоровому образу жизни стала нормой.

Уточнения

Долголетие или долгожительство, — социально-биологическое явление, характеризующееся доживаемостью человека до возраста, значительно превышающего среднюю продолжительность жизни.



