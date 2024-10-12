Туристам рекомендется избегать блюд из сырой рыбы в Таиланде

Тайское блюдо, которое может вызвать рак: врачи предупреждают туристов

1:45 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Туристам, посещающим Таиланд, врачи настоятельно рекомендуют избегать одно из местных блюд, известного как кои-пла. Это традиционное тайское блюдо из сырой пресноводной рыбы, приправленное специями и лаймом, считается одной из самых опасных пищевых традиций. Врачи предупреждают, что одна порция этого блюда может привести к заражению паразитами, вызывающими рак желчного протока.

Фото: Own work by Andy Li, PDM

Пресноводная рыба, используемая для приготовления кои-пла, часто заражена печёночными сосальщиками — микроскопическими паразитами, которые, попадая в организм, провоцируют воспаление и повреждение клеток. В конечном итоге это может вызвать рак печени и желчных путей. Проблема касается не только кои-пла, но и других блюд из сырой рыбы, таких как сом-пла, джом-пла и ра-пла, которые также могут содержать этих опасных паразитов.

Несмотря на опасность, такие блюда остаются популярными в северо-восточных провинциях Таиланда, хотя этот регион не слишком часто посещают туристы. Недавние исследования показали, что 66% местных жителей продолжают употреблять сырую рыбу, осознавая риски. Некоторые ошибочно полагают, что добавление уксуса, лайма или спирта может обезопасить пищу, однако единственный эффективный способ убить паразитов — это тщательная термическая обработка рыбы.

Печёночные сосальщики, являющиеся причиной рака печени, встречаются в основном в Юго-Восточной Азии. Эта проблема требует особого внимания, особенно в регионах, где сырая рыба остаётся популярным ингредиентом.