Употребление кофе увеличивает риск инсульта, а чай снижает его

Чай против кофе: что лучше для вашего сердца

2:04 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Выбор между кофе и чаем может оказаться более важным, чем просто предпочтение по вкусу. Международное исследование, в котором приняли участие более 25 000 человек, показало, что употребление более четырёх чашек кофе в день повышает риск инсульта почти на 40%, тогда как употребление такого же количества чая снижает этот риск почти на одну пятую.

Фото: Pexels by Cup of Couple, CC0

Исследование охватило 26 950 взрослых из 32 стран, около половины из которых недавно перенесли инсульт. Средний возраст участников составил 61 год, и большинство из них были мужчинами. Среди участников также было много людей с избыточным весом, что является известным фактором риска инсульта.

Респонденты заполнили анкеты о своих привычках в питании, физической активности, истории болезни, а также указали, сколько чашек кофе и чая они выпивают ежедневно. Около 20% участников не пили ни одного из этих напитков, тогда как почти половина отдавала предпочтение чаю. 15% участников пили только кофе, а около 20% употребляли и кофе, и чай.

Результаты показали, что те, кто выпивал четыре и более чашек кофе в день, увеличивали риск инсульта на 37%. Напротив, регулярное употребление чая снижало этот риск. Чёрный чай показал наибольшую эффективность, снижая риск инсульта на 29%, а зелёный чай уменьшил риск на 27%.

Такая разница в эффектах кофе и чая может быть связана с тем, что у тех, кто пьёт много кофе, часто уже есть проблемы с сердцем, такие как высокое кровяное давление и повышенная частота сердечных сокращений. Эти факторы увеличивают нагрузку на кровеносные сосуды, что со временем может привести к образованию тромбов и, соответственно, к инсульту.

Уточнения

Чай - напиток, получаемый варкой, завариванием и/или настаиванием листа чайного куста, который предварительно подготавливается специальным образом.



Ко́фе — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.

