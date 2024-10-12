Употребление кофе увеличивает риск инсульта, а чай снижает его

Выбор между кофе и чаем может оказаться более важным, чем просто предпочтение по вкусу. Международное исследование, в котором приняли участие более 25 000 человек, показало, что употребление более четырёх чашек кофе в день повышает риск инсульта почти на 40%, тогда как употребление такого же количества чая снижает этот риск почти на одну пятую.
Исследование охватило 26 950 взрослых из 32 стран, около половины из которых недавно перенесли инсульт. Средний возраст участников составил 61 год, и большинство из них были мужчинами. Среди участников также было много людей с избыточным весом, что является известным фактором риска инсульта.
Респонденты заполнили анкеты о своих привычках в питании, физической активности, истории болезни, а также указали, сколько чашек кофе и чая они выпивают ежедневно. Около 20% участников не пили ни одного из этих напитков, тогда как почти половина отдавала предпочтение чаю. 15% участников пили только кофе, а около 20% употребляли и кофе, и чай.
Результаты показали, что те, кто выпивал четыре и более чашек кофе в день, увеличивали риск инсульта на 37%. Напротив, регулярное употребление чая снижало этот риск. Чёрный чай показал наибольшую эффективность, снижая риск инсульта на 29%, а зелёный чай уменьшил риск на 27%.
Такая разница в эффектах кофе и чая может быть связана с тем, что у тех, кто пьёт много кофе, часто уже есть проблемы с сердцем, такие как высокое кровяное давление и повышенная частота сердечных сокращений. Эти факторы увеличивают нагрузку на кровеносные сосуды, что со временем может привести к образованию тромбов и, соответственно, к инсульту.
Чай - напиток, получаемый варкой, завариванием и/или настаиванием листа чайного куста, который предварительно подготавливается специальным образом.
Ко́фе — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.
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