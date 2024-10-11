Врач рассказал о пользе чеснока в борьбе с онкологией

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о полезных свойствах чеснока, подчеркнув его роль в профилактике онкологических заболеваний. Чеснок помогает укрепить иммунитет благодаря высокому содержанию антиоксидантов и оказывает мощное антимикробное действие за счёт аллицина — вещества, способного уничтожать вредные микробы.
Мясников отметил, что чеснок может предотвращать развитие полипов и снижать риск рака толстого кишечника. Этот продукт часто рекомендуется для профилактики аденом кишечника, о чём ранее заявляли специалисты World Cancer Research Fund.
Чеснок, по мнению врача, может быть включён в список самых полезных продуктов, наряду с фруктами, овощами и рыбой, и он присутствует на каждом столе.
Аллици́н - органическое соединение, сульфоксид, которое образуется при механическом разрушении клеток чеснока, обладающее бактерицидным и фунгицидным действием.
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