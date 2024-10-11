Врач рассказал о пользе чеснока в борьбе с онкологией

Чеснок — секретный продукт в борьбе с раком

0:51 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о полезных свойствах чеснока, подчеркнув его роль в профилактике онкологических заболеваний. Чеснок помогает укрепить иммунитет благодаря высокому содержанию антиоксидантов и оказывает мощное антимикробное действие за счёт аллицина — вещества, способного уничтожать вредные микробы.

Мясников отметил, что чеснок может предотвращать развитие полипов и снижать риск рака толстого кишечника. Этот продукт часто рекомендуется для профилактики аденом кишечника, о чём ранее заявляли специалисты World Cancer Research Fund.

Чеснок, по мнению врача, может быть включён в список самых полезных продуктов, наряду с фруктами, овощами и рыбой, и он присутствует на каждом столе.

Уточнения

Аллици́н - органическое соединение, сульфоксид, которое образуется при механическом разрушении клеток чеснока, обладающее бактерицидным и фунгицидным действием.





Онколо́гия — раздел медицины, изучающий доброкачественные и злокачественные опухоли, механизмы и закономерности их возникновения и развития, методы их профилактики, диагностики и лечения.



