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Врач рассказал о пользе чеснока в борьбе с онкологией

Чеснок — секретный продукт в борьбе с раком
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Здоровье

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о полезных свойствах чеснока, подчеркнув его роль в профилактике онкологических заболеваний. Чеснок помогает укрепить иммунитет благодаря высокому содержанию антиоксидантов и оказывает мощное антимикробное действие за счёт аллицина — вещества, способного уничтожать вредные микробы.

Мясников отметил, что чеснок может предотвращать развитие полипов и снижать риск рака толстого кишечника. Этот продукт часто рекомендуется для профилактики аденом кишечника, о чём ранее заявляли специалисты World Cancer Research Fund.

Чеснок, по мнению врача, может быть включён в список самых полезных продуктов, наряду с фруктами, овощами и рыбой, и он присутствует на каждом столе.

Уточнения

Аллици́н - органическое соединение, сульфоксид, которое образуется при механическом разрушении клеток чеснока, обладающее бактерицидным и фунгицидным действием.
 

Онколо́гия — раздел медицины, изучающий доброкачественные и злокачественные опухоли, механизмы и закономерности их возникновения и развития, методы их профилактики, диагностики и лечения.
 

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Паниченко Анна
Занимается диагностикой и лечением доброкачественных и злокачественных новообразований молочных желез, проводит пункционную биопсию узловых образований.
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