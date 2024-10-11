Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пермские учёные разработали компьютерную модель для оптимизации сборки авиационных вентиляторов
Мягкие внутри и хрустящие снаружи: шарики из теста с чесночным маслом
МИД КНДР потребовал прекратить полет беспилотников Южной Кореи, назвав это последним предупреждением
Беременная жена Курбана Омарова пожаловалась на токсикоз
Чеснок — секретный продукт в борьбе с раком
Полезные свойства лаврового дерева для вашего здоровья
Рэпер Natan изменил жене с Лерчек на шоу "Звёзды в джунглях": неопровержимые доказательства
В Шанхае российский турист попал в больницу в предынсультном состоянии
Политолог раскрыл, почему выборы в США не повлияют на разрешение Киеву бить по РФ западным оружием

Испанские исследователи нашли гены, провоцирующие онкологию

Генетическая революция: более 800 генов, способствующих развитию рака
1:21
Здоровье

Испанские учёные сделали важное открытие, обнаружив более 800 генов, которые способствуют развитию рака. Причиной появления злокачественных опухолей являются изменения в генетическом коде, нарушающие способность клеток контролировать свой рост. Если эти нарушения можно исправить, возможно предотвращение неконтролируемого роста клеток и, как следствие, появление новообразований.

Генетическая революция: более 800 генов, способствующих развитию рака
Фото: PxHere is licensed under CC0

На данный момент учёными уже выявлено более 6 тысяч генов, которые провоцируют рак при мутациях. Однако механизм появления онкологии не ограничивается только этими мутациями. Исследователи сосредоточили внимание на поиске генетических ошибок, связанных с экзонами — участками ДНК, которые превращаются в белки, играющие важную роль в функционировании клеток.

Используя специальные алгоритмы, учёным удалось обнаружить 813 новых генов, связанных с развитием онкологических заболеваний. Исследователи предполагают, что реальное число таких генов может быть вдвое больше. В ходе дальнейшего анализа выяснилось, какие генетические вариации могут влиять на восприимчивость человека к конкретным лекарствам, что открывает новые возможности для персонализированной терапии рака.

Уточнения

Гене́тика - раздел биологии, занимающийся изучением генов, генетических вариаций и наследственности в организмах.
 

Онколо́гия - раздел медицины, изучающий доброкачественные и злокачественные опухоли, механизмы и закономерности их возникновения и развития, методы их профилактики, диагностики и лечения.
 

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Лушанин Михаил
Занимается восстановлением зубного ряда при отсутствии всех или некоторых зубов с использованием имплантологических материалов и оборудования и с применением различных методик имплантации
Обсудить
Сейчас читают
Почему частота мытья головы важна для здоровья волос
Красота и стиль
Почему частота мытья головы важна для здоровья волос Аудио 
Какие породы собак считаются самыми крепкими по здоровью: интересная информация
Домашние животные
Какие породы собак считаются самыми крепкими по здоровью: интересная информация Аудио 
Дело не в модели: справится ли российская ПВО с французскими истребителями Mirage 2000
Военные новости
Дело не в модели: справится ли российская ПВО с французскими истребителями Mirage 2000 Аудио 
Популярное
Закуска из баклажанов по-грузински на зиму: в холода будет съедена одной из первых

Закуска из баклажанов по-грузински — это вкусное и ароматное блюдо, которое можно заготовить на зиму.

Закуска из баклажанов по-грузински на зиму: в холода будет съедена одной из первых
Вредные привычки, которые старят: от сахара до отказа от спорта
Вредные привычки, которые старят: от сахара до отказа от спорта
Названы три российских региона, в которых производят самый вкусный мёд в стране
Как продлить аромат духов на целый день: секрет прост
По вине Альфреда Нобеля многие учёные не получили премий Игорь Буккер Контрудар ВС РФ в Курской области похоронил планы Киева на сильную переговорную позицию Любовь Степушова Затягивающий сатанизм. Чтобы стать украинцем, надо убить в себе русского Дмитрий Плотников
Маринованный болгарский перец на зиму: яркость и вкус лета в баночке
Исчезающая практика: почему зимняя посадка лука постепенно выходит из моды
Кошачья радость: что означает трясущийся хвост вашего кота?
Кошачья радость: что означает трясущийся хвост вашего кота?
Последние материалы
Рэпер Natan изменил жене с Лерчек на шоу "Звёзды в джунглях": неопровержимые доказательства
В Шанхае российский турист попал в больницу в предынсультном состоянии
Политолог раскрыл, почему выборы в США не повлияют на разрешение Киеву бить по РФ западным оружием
Роман Костомаров присоединится к команде жюри шоу Ледниковый период
Кейт Миддлтон вышла в свет после окончания химиотерапии и нарушила королевское правило
Вкусный и нежный пирог с беконом и сыром: идеальный семейный рецепт
Секреты приготовления липового чая: полезный напиток своими руками
Диабет 1-го типа вчистую проиграл собственным клеткам пациента
Иван Ургант пошутил про молодую жену Владимира Познера
Революция в мире транспорта: Tesla представляет беспилотные электромобили будущего
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.