Испанские исследователи нашли гены, провоцирующие онкологию

Генетическая революция: более 800 генов, способствующих развитию рака

1:21 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Испанские учёные сделали важное открытие, обнаружив более 800 генов, которые способствуют развитию рака. Причиной появления злокачественных опухолей являются изменения в генетическом коде, нарушающие способность клеток контролировать свой рост. Если эти нарушения можно исправить, возможно предотвращение неконтролируемого роста клеток и, как следствие, появление новообразований.

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На данный момент учёными уже выявлено более 6 тысяч генов, которые провоцируют рак при мутациях. Однако механизм появления онкологии не ограничивается только этими мутациями. Исследователи сосредоточили внимание на поиске генетических ошибок, связанных с экзонами — участками ДНК, которые превращаются в белки, играющие важную роль в функционировании клеток.

Используя специальные алгоритмы, учёным удалось обнаружить 813 новых генов, связанных с развитием онкологических заболеваний. Исследователи предполагают, что реальное число таких генов может быть вдвое больше. В ходе дальнейшего анализа выяснилось, какие генетические вариации могут влиять на восприимчивость человека к конкретным лекарствам, что открывает новые возможности для персонализированной терапии рака.

Уточнения

Гене́тика - раздел биологии, занимающийся изучением генов, генетических вариаций и наследственности в организмах.





Онколо́гия - раздел медицины, изучающий доброкачественные и злокачественные опухоли, механизмы и закономерности их возникновения и развития, методы их профилактики, диагностики и лечения.



