Как чтение новостей о бурях ухудшает самочувствие

В эфире программы "О самом главном" доктор Александр Мясников дал совет метеозависимым людям — не читать новости о магнитных бурях. Он утверждает, что этот метод работает на 100%. По словам врача, люди, прочитав информацию о предстоящих магнитных бурях, заранее настраиваются на плохое самочувствие, что и приводит к повышению давления и другим неприятным симптомам.
Мясников подчёркивает, что проблемы со здоровьем в такие дни часто возникают не из-за бурь, а из-за психологического настроя, спровоцированного новостями.
Ранее доктор также развеял популярный миф о кофе, отметив, что хотя этот напиток может вызывать отрыжку и изжогу, он не вредит желудку настолько, чтобы стать причиной язвы.
Геомагни́тная бу́ря - возмущение геомагнитного поля длительностью от нескольких часов до нескольких суток.
Закуска из баклажанов по-грузински — это вкусное и ароматное блюдо, которое можно заготовить на зиму.