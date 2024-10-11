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Как чтение новостей о бурях ухудшает самочувствие

Хотите чувствовать себя лучше: перестаньте читать о бурях
0:49
Здоровье

В эфире программы "О самом главном" доктор Александр Мясников дал совет метеозависимым людям — не читать новости о магнитных бурях. Он утверждает, что этот метод работает на 100%. По словам врача, люди, прочитав информацию о предстоящих магнитных бурях, заранее настраиваются на плохое самочувствие, что и приводит к повышению давления и другим неприятным симптомам.

Хотите чувствовать себя лучше: перестаньте читать о бурях
Фото: flickr.com by NASA Goddard Space Flight Center from Greenbelt, MD, USA, CC BY 2.0

Мясников подчёркивает, что проблемы со здоровьем в такие дни часто возникают не из-за бурь, а из-за психологического настроя, спровоцированного новостями.

Ранее доктор также развеял популярный миф о кофе, отметив, что хотя этот напиток может вызывать отрыжку и изжогу, он не вредит желудку настолько, чтобы стать причиной язвы.

 

Уточнения

Геомагни́тная бу́ря - возмущение геомагнитного поля длительностью от нескольких часов до нескольких суток.
 

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Шипилова Мария
Занимается приемом пациентов и психологическими консультациями.
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