Как чтение новостей о бурях ухудшает самочувствие

Хотите чувствовать себя лучше: перестаньте читать о бурях

0:49 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В эфире программы "О самом главном" доктор Александр Мясников дал совет метеозависимым людям — не читать новости о магнитных бурях. Он утверждает, что этот метод работает на 100%. По словам врача, люди, прочитав информацию о предстоящих магнитных бурях, заранее настраиваются на плохое самочувствие, что и приводит к повышению давления и другим неприятным симптомам.

Фото: flickr.com by NASA Goddard Space Flight Center from Greenbelt, MD, USA, CC BY 2.0

Мясников подчёркивает, что проблемы со здоровьем в такие дни часто возникают не из-за бурь, а из-за психологического настроя, спровоцированного новостями.

Ранее доктор также развеял популярный миф о кофе, отметив, что хотя этот напиток может вызывать отрыжку и изжогу, он не вредит желудку настолько, чтобы стать причиной язвы.

Уточнения

Геомагни́тная бу́ря - возмущение геомагнитного поля длительностью от нескольких часов до нескольких суток.



