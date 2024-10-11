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Советы диетолога: как питаться перед авиаперелётом

Продукты, которых стоит избегать перед авиаперелётом
1:17
Здоровье

Перед авиаперелётом следует тщательно подходить к выбору продуктов, чтобы избежать проблем с пищеварением и другими неприятными последствиями. Диетолог Елена Соломатина объясняет, что жирные виды мяса, такие как баранина, свинина и говядина, могут вызвать дискомфорт из-за замедления пищеварения при длительном нахождении в сидячем положении. Продолжительное сидение также может нарушить кровообращение, увеличивая риск тромбообразования, поэтому стоит отказаться от продуктов, которые сгущают кровь — таких как зелень (шпинат, петрушка) и крепкий кофе.

Продукты, которых стоит избегать перед авиаперелётом
Фото: freepik.com by lookstudio, PDM

Алкоголь перед полётом тоже нежелателен: он способствует обезвоживанию организма, что может привести к серьёзным проблемам, включая инфаркт или инсульт. Бобовые, как отмечает Соломатина, провоцируют вздутие живота, что также может создать дополнительный дискомфорт на борту.

Для комфортного перелёта диетолог рекомендует употреблять легкоусвояемые продукты: нежирное мясо (курица, индейка), рыбу, гречку, сыр, огурцы, томаты и суп-пюре. Эти продукты помогут поддерживать нормальное пищеварение и улучшат самочувствие во время полёта.

Уточнения

Аэропо́рт - комплекс сооружений, предназначенный для приёма, отправки, базирования воздушных судов и обслуживания воздушных перевозок.
 

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Пономарёва Алла
Ведущий специалист
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