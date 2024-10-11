Почему кофе опасен для зубов и как предотвратить налёт

Минимум кофе — максимум пользы для зубов

1:11 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Многие люди не представляют свой день без чашки ароматного кофе, однако стоматологи предупреждают: чрезмерное употребление этого напитка может негативно сказаться на здоровье зубов. Стоматолог Дари Канг объясняет, что кофе может снизить уровень pH во рту, делая среду более кислой. Это увеличивает вероятность кариеса и появления жёлтого налёта на зубах.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Чтобы минимизировать вред, Канг рекомендует ограничить потребление кофе до 1-2 чашек в день, лучше всего во время завтрака. Она также советует полоскать рот водой после каждой чашки кофе, чтобы уменьшить кислотность и не допустить образования налёта. Дополнительным способом может стать использование соломинки — это уменьшает контакт кофе с зубами и снижает риск их окрашивания.

Кроме того, исследователи из Китая выяснили, что кофе может снизить риск развития деменции у людей с гипертонией. Однако они отмечают, что важно и то, как приготовлен напиток: самодельный кофе из свежемолотых зёрен приносит больше пользы, чем приготовленный другими способами.

Уточнения

Ко́фе — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.

