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Демограф объяснила, как в лидерах по продолжительности жизни в РФ оказались Дагестан и Ингушетия

2:27
Здоровье

Руководитель отдела здоровья и самосохранительного поведения Института демографических исследований ФНИСЦ РАН Алла Иванова в разговоре с Pravda.Ru объяснила, каким образом в лидеры по продолжительности жизни в России наряду с Москвой попали Дагестан и Ингушетия.

Демограф объяснила, как в лидерах по продолжительности жизни в РФ оказались Дагестан и Ингушетия
Фото: commons.wikimedia.org by Тимур Агиров, CC BY-SA 4.0

Эксперт заметила, что данные по республикам Северного Кавказа в этом плане, во-первых, не отличаются точностью.

"Что касается республик Северного Кавказа, то здесь есть проблема, связанная с точностью учета данных о событиях смерти. Это хорошо известно специалистам. Много публикаций на эту тему есть. Поэтому говоря о ситуации там, конечно, есть сомнения в реальности достигнутых показателей. Чудес не бывает. Здесь есть проблема, связанная с полнотой учета и точностью оценки продолжительности жизни, с одной стороны", — сказала Иванова.

Специалист обратила внимание на то, что мы, с одной стороны, имеем в случае с этими регионами одни из самых высоких показателей продолжительности жизни, а с другой стороны, одни из самых низких среднедушевых доходов и сравнительно высокий уровень бедности.

Эксперт отметила, что с другой стороны, речь идёт всё-таки говорим о регионе традиционно с более низким уровнем потребления алкоголя, с традиционно более низким распространением курения. Особенно это касается женщин в силу достаточно сильных традиций мусульманских.

Кроме того, в северокавказских регионах другое качество питания, существенно более здоровое по всем критериям со значительно большим употреблением овощей и фруктов и существенным меньшим употреблением трансжиров, добавок в готовую продукцию, отметила эксперт.

"И, конечно, здесь высока двигательная активность населения, потому что это работа в основном в сельскохозяйственном секторе. А для женщин это работа в домашнем хозяйстве, которая, может быть, даже избыточна с точки зрения физической активности и нагрузок. Поэтому и эти факторы тоже имеют значение", — заключила Алла Иванова.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила в разговоре с РИА Новости, что вместе с Москвой в тройку лидеров по продолжительности жизни в России входят Дагестан и Ингушетия.

Уточнения

Ожидаемая продолжительность жизни (ОПЖ) — значение средней продолжительности предстоящей жизни, прогнозируемое в предположении, что уровни смертности населения во всех возрастах в будущем останутся такими же, как в рассматриваемом году. 

Ингуше́тия (ингуш. ГӀалгӏайче), официальное название — Респу́блика Ингуше́тия (ГӀалгӏай Мохк) — субъект Российской Федерации, республика в её составе. 

Дагеста́н или Респу́блика Дагеста́н, — субъект Российской Федерации, республика в её составе. Входит в Северо-Кавказский федеральный округ и является частью Северо-Кавказского экономического района.
 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Лушанин Михаил
Занимается восстановлением зубного ряда при отсутствии всех или некоторых зубов с использованием имплантологических материалов и оборудования и с применением различных методик имплантации
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