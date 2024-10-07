Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Демограф объяснила, как в лидерах по продолжительности жизни в РФ оказались Дагестан и Ингушетия
Мясников рассказал о лекарствах, повышающих давление
Как устранить запахи в салоне автомобиля: советы, которые работают
В Подмосковье внесли 378 видов животных в Красную книгу
Нападающий Спартака Шамар Николсон прокомментировал слова Радимова о своей игре
Способы защиты детей от ОРВИ
Как избавиться от пятен на автомобильном пластике с помощью меламиновой губки
Набта-Плая открывает астрономические тайны древнего мира
Борьба за урожай: как победить болезни кабачков и спасти сезон

Демограф Иванова объяснила, почему Москва является лидером по продолжительности жизни в РФ

3:33
Здоровье

Москва является уверенным лидером по России в плане продолжительности жизни, о чём ранее сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Демограф Иванова объяснила, почему Москва является лидером по продолжительности жизни в РФ
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Как напомнила в беседе с Pravda.Ru Алла Иванова, руководитель отдела здоровья и самосохранительного поведения Института демографических исследований ФНИСЦ РАН, в России по продолжительности жизни в лидеры помимо Москвы входят Санкт-Петербург, второй мегаполис, два автономных образования — Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, Татарстан.

Иванова подчеркнула, что это те регионы, которые имеют высокие ВРП (валовой региональный продукт) на душу населения с развитой инфраструктурой, с теми производствами, которые обеспечивают достаточно высокие доходы в сравнении со среднероссийскими. Здесь высокие среднедушевые доходы на душу населения от занятости, высокооплачиваемые рабочие места, квалифицированная рабочая сила с высоким уровнем образования.

"Понятно, что экономика этих регионов (Москва здесь как лидер) в существенной мере направлена на развитие социальной инфраструктуры для создания условий населению на ведение более здорового образа жизни, на развитие здравоохранения и так далее. Создание условий для того, чтобы люди могли реализовать свой потенциал здоровья и увеличение продолжительности жизни, продолжительности здоровой жизни", — сказала Иванова.

В том, что касается других регионов, здесь есть парадоксальная закономерность, отметила Иванова. Дело в том, что в России есть регионы с довольно высоким уровнем валового регионального продукта на душу населения, которые являются регионами-донорами, и при этом обладают продолжительностью жизни. Красноярский край, Иркутская область, Сахалинская область, Камчатка — это с точки зрения цифр, связанных с валовым региональным продуктом на душу населения, все регионы с достаточно высоким потенциалом экономическим. Тем не менее, мы имеем там показатели более низкие, чем в среднем по Российской Федерации, подчеркнула эксперт.

Специалист объяснила, что в данном случае важны также инвестиции в социальную инфраструктуру, в жилищное строительство, в создание условий людям для ведения более здорового образа жизни, в качество человеческого капитала.

"Поэтому вопрос не только в наличии экономического потенциала у региона, но и в том, на какие цели регион предпочитает расходовать те ресурсы, которыми он обладает", — подчеркнула Иванова.

Эксперт добавила, что в стране есть регионы, которые имеют, может быть, более низкий, чем в среднем по России валовой региональный продукт на душу населения, но при этом имеют более высокий, чем в среднем по стране, показатель продолжительности. Потому что эти ресурсы, которые имеет регион, направлены на развитие человеческого капитала, на его формирование, на сохранение его здоровья.

"И в этом смысле даже более ограниченными ресурсами можно добиться лучших результатов", — заключила специалист.

Ранее в беседе с РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что Москва наряду с Ингушетией и Дагестаном лидирует по продолжительности жизни среди российских регионов.

 

Уточнения

Ожидаемая продолжительность жизни (ОПЖ) — значение средней продолжительности предстоящей жизни, прогнозируемое в предположении, что уровни смертности населения во всех возрастах в будущем останутся такими же, как в рассматриваемом году. 

Москва́ (МФА: [mɐˈs̪kvä] ) — столица России, город федерального значения, административный центр Центрального федерального округа и центр Московской области, в состав которой не входит. 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Лушанин Михаил
Занимается восстановлением зубного ряда при отсутствии всех или некоторых зубов с использованием имплантологических материалов и оборудования и с применением различных методик имплантации
Обсудить
Сейчас читают
Безопасная чистка лобового стекла изнутри: что нельзя использовать
Авто
Безопасная чистка лобового стекла изнутри: что нельзя использовать Аудио 
Энергетическая революция: как один голландец научился зарабатывать деньги на использованной электроэнергии
Наука и техника
Энергетическая революция: как один голландец научился зарабатывать деньги на использованной электроэнергии Аудио 
Эксперт разъяснил, почему запрещено включать рециркуляцию в машине в дождь
Авто
Эксперт разъяснил, почему запрещено включать рециркуляцию в машине в дождь
Популярное
Двигатели-миллионники: какие моторы действительно доезжают до миллиона километров

Даже самые надежные агрегаты могут выйти из строя раньше срока без должного обслуживания, но некоторые моторы действительно способны пройти миллион километров.

Двигатели-миллионники: какие моторы действительно доезжают до миллиона километров
Картошка со сливками и сыром в духовке: мягкая и пропитанная, с румяной сырной корочкой
Картошка со сливками и сыром в духовке: мягкая и пропитанная, с румяной сырной корочкой
Где нельзя сажать лук и чеснок
Как сделать тесто на кефире для пирогов, пиццы и хачапури
Беспилотник С-70. Безжалостный и смертоносный русский "Охотник" выходит на тропу войны Дмитрий Плотников Больных всё больше, а значит, и врачевание становится всё более прибыльным делом Сергей Лебедев Мы победим в СВО. А что дальше? Виктор Пахомов
Мясо с подливой: простой и вкусный рецепт в лучших столовских традициях
Халва для здоровья нервной системы и пищеварения: мнение специалистов
Хозяйки рассказали, что нужно чистить каждую неделю, чтобы дом сиял чистотой
Хозяйки рассказали, что нужно чистить каждую неделю, чтобы дом сиял чистотой
Последние материалы
Шопинг отметила в баре: в Нижнем Новгороде на пенсионерку завели уголовное дело за трату денег с чужой банковской карты
Демограф Иванова объяснила, почему Москва является лидером по продолжительности жизни в РФ
В США подсчитали, что Трамп увеличит госдолг страны на $7,5 трлн, а Харрис — всего на 3,5 трлн
Падение Европы: Орбан заявил о последствиях политики Евросоюза
Украина не удержит фронт: аналитик Тихачек рассказал о проблемах ВСУ
Ученые приблизились к разгадке зарождения жизни во Вселенной
Европа и Шри-Ланка отбросили либеральную повестку и вернулись к традиционным ценностям — политолог Дарья Митина
Sohu: Россия добивается успехов в производстве микроэлектроники
Ученые выяснили, как образовался гигантский аметист редкого цвета
Британский турист раскрыл основные уловки мошенников в Турции
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.