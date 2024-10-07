Демограф Иванова объяснила, почему Москва является лидером по продолжительности жизни в РФ

3:33 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Москва является уверенным лидером по России в плане продолжительности жизни, о чём ранее сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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Как напомнила в беседе с Pravda.Ru Алла Иванова, руководитель отдела здоровья и самосохранительного поведения Института демографических исследований ФНИСЦ РАН, в России по продолжительности жизни в лидеры помимо Москвы входят Санкт-Петербург, второй мегаполис, два автономных образования — Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, Татарстан.

Иванова подчеркнула, что это те регионы, которые имеют высокие ВРП (валовой региональный продукт) на душу населения с развитой инфраструктурой, с теми производствами, которые обеспечивают достаточно высокие доходы в сравнении со среднероссийскими. Здесь высокие среднедушевые доходы на душу населения от занятости, высокооплачиваемые рабочие места, квалифицированная рабочая сила с высоким уровнем образования.

"Понятно, что экономика этих регионов (Москва здесь как лидер) в существенной мере направлена на развитие социальной инфраструктуры для создания условий населению на ведение более здорового образа жизни, на развитие здравоохранения и так далее. Создание условий для того, чтобы люди могли реализовать свой потенциал здоровья и увеличение продолжительности жизни, продолжительности здоровой жизни", — сказала Иванова.

В том, что касается других регионов, здесь есть парадоксальная закономерность, отметила Иванова. Дело в том, что в России есть регионы с довольно высоким уровнем валового регионального продукта на душу населения, которые являются регионами-донорами, и при этом обладают продолжительностью жизни. Красноярский край, Иркутская область, Сахалинская область, Камчатка — это с точки зрения цифр, связанных с валовым региональным продуктом на душу населения, все регионы с достаточно высоким потенциалом экономическим. Тем не менее, мы имеем там показатели более низкие, чем в среднем по Российской Федерации, подчеркнула эксперт.

Специалист объяснила, что в данном случае важны также инвестиции в социальную инфраструктуру, в жилищное строительство, в создание условий людям для ведения более здорового образа жизни, в качество человеческого капитала.

"Поэтому вопрос не только в наличии экономического потенциала у региона, но и в том, на какие цели регион предпочитает расходовать те ресурсы, которыми он обладает", — подчеркнула Иванова.

Эксперт добавила, что в стране есть регионы, которые имеют, может быть, более низкий, чем в среднем по России валовой региональный продукт на душу населения, но при этом имеют более высокий, чем в среднем по стране, показатель продолжительности. Потому что эти ресурсы, которые имеет регион, направлены на развитие человеческого капитала, на его формирование, на сохранение его здоровья.

"И в этом смысле даже более ограниченными ресурсами можно добиться лучших результатов", — заключила специалист.

Ранее в беседе с РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что Москва наряду с Ингушетией и Дагестаном лидирует по продолжительности жизни среди российских регионов.

Уточнения

Ожидаемая продолжительность жизни (ОПЖ) — значение средней продолжительности предстоящей жизни, прогнозируемое в предположении, что уровни смертности населения во всех возрастах в будущем останутся такими же, как в рассматриваемом году.



Москва́ (МФА: [mɐˈs̪kvä] ) — столица России, город федерального значения, административный центр Центрального федерального округа и центр Московской области, в состав которой не входит.

