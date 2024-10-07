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Мясников рассказывает: какой повседневный продукт помогает предотвратить рак

1:35
Здоровье

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что чеснок способствует профилактике рака благодаря своим уникальным компонентам. Этот продукт также выделяется своей эффективностью в борьбе с микроорганизмами. Кроме того, чеснок замечательно укрепляет иммунную систему, поскольку содержит множество полезных антиоксидантов. Об этом сообщает "Российская газета".

Мясников рассказывает: какой повседневный продукт помогает предотвратить рак
Фото: commons.wikimedia by Дмитрий Рожков

Полезные свойства продукта объясняются влиянием аллицина — соединения, обладающего выраженными антимикробными свойствами. Специалисты World Cancer Research Fund ранее отметили, что данный продукт рекомендуется для профилактики аденом кишечника.

"Чеснок может предотвращать полипы толстой кишки и рак толстого кишечника", — отметил в своем Telegram-канале Александр Мясников.

Согласно мнению врача, чеснок заслуживает места в семерке самых полезных продуктов на нашем столе, а его влияние на организм можно сопоставить с пользой фруктов, овощей и рыбы.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1" заявил, сахарозаменители способны вызвать онкологические заболевания. По словам врача, эти вещества сейчас находятся в так называемой красной зоне. Мясников отметил, что они вредны для организма, хоть и менее калорийны, чем натуральный сахар. При этом сахарозаменители способны вызвать диабет второго типа, предупредил телеведущий.

Уточнения

Алекса́ндр Леони́дович Мяснико́в (род 15 сентября 1953, Ленинград, РСФСР, СССР) — советский и российский врач-кардиолог, врач общей практики, теле-, радиоведущий и общественный деятель, автор книг о здоровье.
 

Онколо́гия (от др.-греч. όγκος — тяжесть, груз, и λόγος — учение) — раздел медицины, изучающий доброкачественные и злокачественные опухоли, механизмы и закономерности их возникновения и развития, методы их профилактики, диагностики и лечения.
 

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Специалист Паниченко Анна
Занимается диагностикой и лечением доброкачественных и злокачественных новообразований молочных желез, проводит пункционную биопсию узловых образований.
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