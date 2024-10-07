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Секреты долголетия: следует убрать эти шесть продуктов из своего рациона

1:13
Здоровье

Помимо продуктов, которые способствуют оздоровлению и замедляют процессы старения, существуют также те, которые могут оказывать противоположное влияние на здоровье.

Секреты долголетия: следует убрать эти шесть продуктов из своего рациона
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Избыточное потребление молочных изделий может привести к воспалительным процессам в организме. В то же время умеренное количество молока и его производных связано с пониженным риском возникновения сердечно-сосудистых заболеваний и остеопороза. Об этом сообщает "Российская газета".

Исследования продемонстрировали, что чрезмерное употребление острых блюд может повысить вероятность развития деменции.

Учёные также акцентировали внимание на потенциальных рисках, связанных с потреблением соленой пищи и быстрых углеводов. Важно помнить о необходимости соблюдения баланса в этом вопросе.

"Правильное потребление углеводов в умеренном количестве важно для поддержания здоровья и баланса в нашем рационе. Как и соли", — отметили исследователи.

В добавление к этому, чрезмерное употребление искусственных подсластителей и кофе также оказалось в категории продуктов, которые могут негативно сказываться на здоровье при избытке.

Уточнения

Дие́та (греч. δίαιτα — образ жизни, режим питания) или рацион (от лат. ratio, rationis — расчёт, мера) — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным. 

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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