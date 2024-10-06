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Как защититься от вируса Марбург: советы врача Владимира Неронова

1:11
Здоровье

Инфекционист Владимир Неронов предупредил о рисках заражения вирусом Марбург, который может прийти в Россию из Африки. Чтобы избежать инфекции, врач советует соблюдать несколько простых правил.

Как защититься от вируса Марбург: советы врача Владимира Неронова
Фото: pxhere

Во-первых, не пейте сырую воду и старайтесь не есть продукты, которые не были обработаны. Также врач отметил, что поездки в дикие места или в село могут увеличить вероятность заболевания.

Если вы почувствовали такие симптомы, как лихорадка, недомогание, тошнота, жидкий стул или сыпь, немедленно обратитесь к врачу. Обязательно расскажите о людях, с которыми вы контактировали за последние 30 дней.

Несмотря на то что в России пока не было вспышек вируса Марбург и зафиксированы лишь локальные случаи, важно оставаться внимательными и соблюдать все меры предосторожности.

Всемирная организация здравоохранения уже предупредила о возможной эпидемии, так как летальность вируса может достигать 88%. Однако в Роспотребнадзоре уверяют, что ситуация в стране под контролем и распространение болезни на самом деле маловероятно.

Уточнения

Вирус Марбург — вид семейства филовирусов, относящийся к монотипному роду Marburgvirus.

А́фрика — второй по площади материк после Евразии, омывается Средиземным морем с севера, Красным — с северо-востока, Атлантическим океаном с запада и Индийским океаном с востока, и обоими океанами с юга, с разделением по 20° в. д.
 

Автор Мария Козлова
Мария Козлова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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