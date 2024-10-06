Употребление алкоголя является главной причиной икоты — врач

1:24 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-реабилитолог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Светлана Малиновская сообщила, что самой частой причиной икоты у взрослого человека является алкогольная зависимость. Об этом пишет агентство РИА Новости.

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По словам эксперта, человек может заглатывать слишком много воздуха при употреблении алкогольных напитков. Вследствие этого желудок начинает давить на диафрагму.

"Наиболее распространённой причиной икоты взрослого человека является, как ни странно, алкогольная зависимость. При употреблении алкоголя залпом, большими глотками, заглатывается избыточное количество воздуха, и желудок становится подобен воздушному шарику. Раздувшийся желудок давит на диафрагму, газы болезненно растягивают его стенки и организм стремится изгнать излишнюю воздушность", — сообщила Светлана Малиновская.

Врач отметила, что икоту провоцируют и другие факторы. Её может вызвать беременность, переохлаждение, повышение внутричерепного давления, сдавливание диафрагмального нерва, стресс, голод, жажда, приём пищи крупными кусками, питание всухомятку и во время бега.

Ранее Pravda.Ru писала, что учёные рассказали, как распознать алкогольную зависимость с точностью 87%.

Уточнения

Ико́та — неспецифическое нарушение функции внешнего дыхания, которое возникает в результате серии судорожных толчкообразных сокращений диафрагмы.

