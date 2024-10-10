Рекомендации по питанию в осенне-зимний период

Эндокринолог Елена Сахнова поделилась советами о том, как избежать переедания в холодное время года. С наступлением холодов организм начинает требовать больше энергии для поддержания тепла, что приводит к повышенному аппетиту и накоплению жировой ткани, участвующей в терморегуляции.
Для контроля аппетита специалист рекомендует сбалансировать питание: половина рациона должна приходиться на углеводы, а другая — на белки и жиры. Осенью стоит увеличить потребление овощей и фруктов, избегать газированных напитков, алкоголя и сладостей.
Кроме того, Сахнова советует не перекусывать "на бегу" или перед телевизором. Вместо этого предпочтение лучше отдать полезным напиткам, таким как домашние лимонады или компоты, а для перекусов выбрать бутерброды с овощами и нежирным мясом на основе хлебцев.
Если же ощущение голода не проходит, стоит обратиться к врачу для консультации.
Терморегуля́ция - способность живых организмов поддерживать температуру тела в определённых границах, даже если температура внешней среды значительно отличается.
Пирожки с капустой на кефире — отличный вариант бездрожжевой выпечки. Хрустящее тонкое тесто и много вкусной начинки.