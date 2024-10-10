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Рекомендации по питанию в осенне-зимний период

Простые правила питания в холода: как сохранить фигуру
1:02
Здоровье

Эндокринолог Елена Сахнова поделилась советами о том, как избежать переедания в холодное время года. С наступлением холодов организм начинает требовать больше энергии для поддержания тепла, что приводит к повышенному аппетиту и накоплению жировой ткани, участвующей в терморегуляции.

Простые правила питания в холода: как сохранить фигуру
Фото: unsplash.com by Kris Atomic krisatomic, PDM

Для контроля аппетита специалист рекомендует сбалансировать питание: половина рациона должна приходиться на углеводы, а другая — на белки и жиры. Осенью стоит увеличить потребление овощей и фруктов, избегать газированных напитков, алкоголя и сладостей.

Кроме того, Сахнова советует не перекусывать "на бегу" или перед телевизором. Вместо этого предпочтение лучше отдать полезным напиткам, таким как домашние лимонады или компоты, а для перекусов выбрать бутерброды с овощами и нежирным мясом на основе хлебцев.

Если же ощущение голода не проходит, стоит обратиться к врачу для консультации.

Уточнения

Терморегуля́ция - способность живых организмов поддерживать температуру тела в определённых границах, даже если температура внешней среды значительно отличается.
 

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Тимофеева Галина
Владеет современными знаниями, опытом работы в клинической эндокринологии
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