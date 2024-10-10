Аллергия, холестерин, диабет: кому нельзя есть яйца

Как яйца могут спровоцировать серьёзные болезни

1:14 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Некоторым людям стоит полностью исключить яйца из своего питания, предупреждает гастроэнтеролог Лариса Сухорукова. Это касается тех, кто страдает аллергией на куриный белок, высоким уровнем холестерина или панкреатитом в стадии обострения.

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По словам специалиста, яйца — это продукт с высоким аллергенным потенциалом, поэтому их следует избегать людям с непереносимостью белка. Также нужно быть осторожными тем, у кого есть заболевания печени и желчного пузыря, так как желток обладает желчегонным эффектом, что может вызвать обострение желчнокаменной болезни.

Люди с высоким уровнем холестерина должны также ограничить потребление яиц. В них содержится холестерин, но его негативное влияние частично компенсируется лецитином, который препятствует оседанию холестерина на стенках сосудов. Однако, если у человека уже есть заболевания сосудов, важно быть особенно осторожным.

Кроме того, людям с диабетом следует тщательно следить за количеством потребляемых яиц, так как их сосуды часто уже повреждены высоким уровнем сахара в крови, что увеличивает риск атеросклероза.

Уточнения

Холестери́н - органическое соединение, природный полициклический липофильный спирт, содержащийся в клеточных мембранах всех животных, в том числе человека.

