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Аллергия, холестерин, диабет: кому нельзя есть яйца

Как яйца могут спровоцировать серьёзные болезни
1:14
Здоровье

Некоторым людям стоит полностью исключить яйца из своего питания, предупреждает гастроэнтеролог Лариса Сухорукова. Это касается тех, кто страдает аллергией на куриный белок, высоким уровнем холестерина или панкреатитом в стадии обострения.

Как яйца могут спровоцировать серьёзные болезни
Фото: commons.wikimedia.org by Aleksey Churushkin, CC BY-SA 4.0

По словам специалиста, яйца — это продукт с высоким аллергенным потенциалом, поэтому их следует избегать людям с непереносимостью белка. Также нужно быть осторожными тем, у кого есть заболевания печени и желчного пузыря, так как желток обладает желчегонным эффектом, что может вызвать обострение желчнокаменной болезни.

Люди с высоким уровнем холестерина должны также ограничить потребление яиц. В них содержится холестерин, но его негативное влияние частично компенсируется лецитином, который препятствует оседанию холестерина на стенках сосудов. Однако, если у человека уже есть заболевания сосудов, важно быть особенно осторожным.

Кроме того, людям с диабетом следует тщательно следить за количеством потребляемых яиц, так как их сосуды часто уже повреждены высоким уровнем сахара в крови, что увеличивает риск атеросклероза.

Уточнения

Холестери́н - органическое соединение, природный полициклический липофильный спирт, содержащийся в клеточных мембранах всех животных, в том числе человека.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Балюра Елена
Доктор ведет прием врача уролога-андролога (лечение простатита, инфекционных заболеваний мочеполовой системы, почек, мочекаменной болезни) и прием врача-дерматовенеролога (лечение ЗППП, кожных и венерических заболеваний, дерматитов и т.д)
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