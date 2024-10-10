Три кроссворда в неделю: как поддерживать мозг в тонусе

Выяснено, что пожилые люди, регулярно разгадывающие кроссворды, собирающие пазлы и читающие книги, сохраняют память, внимание и скорость обработки информации на более высоком уровне по сравнению с их сверстниками, которые не занимаются такими активностями. Исследование, опубликованное в журнале Journal of Cognitive Enhancement, охватило данные 6 тысяч человек в возрасте 50 лет и старше с умеренными когнитивными нарушениями.
В течение 9 лет участники исследования регулярно отвечали на вопросы о своей мозговой активности и проходили тесты на когнитивные функции. Ученые разделили испытуемых на три группы в зависимости от уровня их умственной активности. Те, кто чаще занимались такими видами активности, как решение кроссвордов, демонстрировали стабильные высокие результаты тестов даже спустя годы.
Ученые надеются, что результаты исследования побудят медиков рекомендовать пожилым пациентам регулярно стимулировать мозг — например, разгадывать кроссворды хотя бы трижды в неделю.
Когнити́вная психоло́гия - психология, ориентированная на эксперимент и математическое моделирование мышления.
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