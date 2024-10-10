Три кроссворда в неделю: как поддерживать мозг в тонусе

Кроссворды помогают сохранять умственные способности

1:09 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Выяснено, что пожилые люди, регулярно разгадывающие кроссворды, собирающие пазлы и читающие книги, сохраняют память, внимание и скорость обработки информации на более высоком уровне по сравнению с их сверстниками, которые не занимаются такими активностями. Исследование, опубликованное в журнале Journal of Cognitive Enhancement, охватило данные 6 тысяч человек в возрасте 50 лет и старше с умеренными когнитивными нарушениями.

Фото: Wikipedia by Riceplusrice, CC BY-SA 4.0

В течение 9 лет участники исследования регулярно отвечали на вопросы о своей мозговой активности и проходили тесты на когнитивные функции. Ученые разделили испытуемых на три группы в зависимости от уровня их умственной активности. Те, кто чаще занимались такими видами активности, как решение кроссвордов, демонстрировали стабильные высокие результаты тестов даже спустя годы.

Ученые надеются, что результаты исследования побудят медиков рекомендовать пожилым пациентам регулярно стимулировать мозг — например, разгадывать кроссворды хотя бы трижды в неделю.

Уточнения

Когнити́вная психоло́гия - психология, ориентированная на эксперимент и математическое моделирование мышления.

