Кошмары во сне: причины и способы борьбы

Почему нам снятся кошмары — неожиданные причины

1:06 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Ночные кошмары стали более частыми у современных людей, как и панические атаки, возникающие ночью. При этом панические атаки более опасны, чем кошмары.

Фото: Pixabay by Ponschke, PDM

Аргентинский врач Марта Авербух объяснила, что происходит в сознании во время ночных кошмаров. Обычно человек видит 3-4 сна за ночь, а кошмары приходят в фазу быстрого сна. Причинами могут быть недосыпание, стрессы или заболевания, сопровождающиеся высокой температурой.

Ночная паническая атака проявляется сильным сердцебиением, затрудненным дыханием и чувством страха, иногда — ощущения приближения смерти. В таких случаях важно сделать глубокий вдох, выпить воды и постараться успокоиться.

Для предотвращения кошмаров и ночных панических атак рекомендуется отказаться от алкоголя и пищи перед сном, высыпаться, выполнять расслабляющие упражнения или обратиться к врачу, поскольку панические атаки могут сигнализировать о серьезной проблеме.

Уточнения

Пани́ческая ата́ка - внезапный приступ тяжёлой тревоги, сопровождаемый мучительными ощущениями (например, сердцебиение, чувство удушья, боль в груди, головокружение, диарея, тошнота).



