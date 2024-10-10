Кошмары во сне: причины и способы борьбы

Ночные кошмары стали более частыми у современных людей, как и панические атаки, возникающие ночью. При этом панические атаки более опасны, чем кошмары.
Аргентинский врач Марта Авербух объяснила, что происходит в сознании во время ночных кошмаров. Обычно человек видит 3-4 сна за ночь, а кошмары приходят в фазу быстрого сна. Причинами могут быть недосыпание, стрессы или заболевания, сопровождающиеся высокой температурой.
Ночная паническая атака проявляется сильным сердцебиением, затрудненным дыханием и чувством страха, иногда — ощущения приближения смерти. В таких случаях важно сделать глубокий вдох, выпить воды и постараться успокоиться.
Для предотвращения кошмаров и ночных панических атак рекомендуется отказаться от алкоголя и пищи перед сном, высыпаться, выполнять расслабляющие упражнения или обратиться к врачу, поскольку панические атаки могут сигнализировать о серьезной проблеме.
Пани́ческая ата́ка - внезапный приступ тяжёлой тревоги, сопровождаемый мучительными ощущениями (например, сердцебиение, чувство удушья, боль в груди, головокружение, диарея, тошнота).
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