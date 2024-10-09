Важность общения и здорового образа жизни для долголетия

Правильный рацион и активность: ключи к долголетию

1:17 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Эксперт Минздрава России Оксана Драпкина рассказала о пяти привычках, которые могут продлить жизнь и сохранить здоровье:

Фото: Wikipedia by sylviebliss, CC BY 4.0

Во-первых, важно соблюдать сбалансированный рацион: ежедневно нужно съедать не менее 5 порций овощей и около 400 граммов фруктов. Рыба должна быть в меню минимум дважды в неделю — это около 200 граммов. Также следует ограничить потребление соли до 5 граммов в день.

Во-вторых, полный отказ от курения может значительно продлить жизнь, так как табакокурение сокращает её продолжительность. Алкоголь также нежелателен — он способствует развитию зависимости и увеличивает риск возникновения рака.

Третьей привычкой долгожителей является полноценный сон. Для взрослого человека оптимальная продолжительность сна — 7-9 часов.

Регулярные физические нагрузки — четвёртая важная привычка. Недостаток активности повышает риск преждевременной смерти на 20-30%.

И, наконец, поддержание социальной активности. Одиночество повышает вероятность смерти на 26%, тогда как общение помогает справляться со стрессом и приносит положительные эмоции.

Уточнения

Долгожи́тель - человек, отличающийся долголетием. Согласно классическому определению, долгожителями считаются люди в возрасте 90 лет и старше. Но сейчас во многих контекстах под этим словом уже понимается человек, доживший до 100 лет.

