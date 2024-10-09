Как манго поддерживает омолаживающий эффект

Манго - фрукт, дарующий молодость коже

0:56 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Манго содержит ряд полезных веществ, способствующих омоложению кожи, рассказал диетолог Михаил Гинзбург. Этот экзотический фрукт богат флавоноидами и каротиноидами, которые борются с воспалениями и оказывают омолаживающее воздействие. Кроме того, витамин С, содержащийся в манго, укрепляет иммунитет, помогает организму лучше усваивать железо и поддерживает выработку коллагена, необходимого для здоровья кожи.

Фото: commons.wikimedia.org by Rutvi Mistry, CC BY-SA 4.0

Помимо этого, манго богато клетчаткой и растворимыми пищевыми волокнами, которые поддерживают здоровую микрофлору кишечника и иммунную систему. Однако, как отметил диетолог, манго также содержит много сахаров, поэтому лучше употреблять его после основного приема пищи, чтобы замедлить процесс всасывания сахаров в кровь. Оптимальная порция — около 100 граммов за раз, и до 2-3 порций в день.

Уточнения

Флавоно́иды - крупнейший класс растительных полифенолов.

