Комфортный сон: идеальные условия для вашего здоровья

Лучшие советы для глубокого и спокойного сна

1:13 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Для того чтобы сон был действительно спокойным и качественным, температура воздуха в спальне должна составлять примерно 19 °С, поделилась эксперт Ольга Аванова. Она подчеркнула, что хороший сон — это один из важнейших факторов для поддержания физического и эмоционального здоровья.

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Ольга отметила, что для полноценного отдыха важно не только правильно отрегулировать температуру в комнате, но и создать комфортные условия для сна. В первую очередь это касается удобной кровати. Наилучшим вариантом будет ортопедический матрас из гипоаллергенных материалов, таких как латекс или пенополиуретан. Они обеспечивают отличную поддержку тела и долговечны. Также специалист напомнила о важности регулярной замены постельного белья — как минимум раз в 10 дней.

Особое внимание стоит уделить тишине и спокойствию в спальне. Если шум с улицы мешает засыпанию, можно воспользоваться шторами, приглушающими звуки, или берушами. Если ваши домочадцы бодрствуют, когда вы ложитесь спать, их лучше попросить вести себя тише и избегать громких дел перед сном.

Уточнения

Бессо́нница - расстройство сна, которое характеризуется недостаточной продолжительностью или неудовлетворительным качеством сна либо сочетанием этих явлений на протяжении значительного периода времени.

