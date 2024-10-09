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Комфортный сон: идеальные условия для вашего здоровья

Лучшие советы для глубокого и спокойного сна
1:13
Здоровье

Для того чтобы сон был действительно спокойным и качественным, температура воздуха в спальне должна составлять примерно 19 °С, поделилась эксперт Ольга Аванова. Она подчеркнула, что хороший сон — это один из важнейших факторов для поддержания физического и эмоционального здоровья.

Лучшие советы для глубокого и спокойного сна
Фото: Pexels by cottonbro studio, PDM

Ольга отметила, что для полноценного отдыха важно не только правильно отрегулировать температуру в комнате, но и создать комфортные условия для сна. В первую очередь это касается удобной кровати. Наилучшим вариантом будет ортопедический матрас из гипоаллергенных материалов, таких как латекс или пенополиуретан. Они обеспечивают отличную поддержку тела и долговечны. Также специалист напомнила о важности регулярной замены постельного белья — как минимум раз в 10 дней.

Особое внимание стоит уделить тишине и спокойствию в спальне. Если шум с улицы мешает засыпанию, можно воспользоваться шторами, приглушающими звуки, или берушами. Если ваши домочадцы бодрствуют, когда вы ложитесь спать, их лучше попросить вести себя тише и избегать громких дел перед сном.

Уточнения

Бессо́нница - расстройство сна, которое характеризуется недостаточной продолжительностью или неудовлетворительным качеством сна либо сочетанием этих явлений на протяжении значительного периода времени.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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