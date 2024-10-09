Как ежедневное употребление сладких напитков повышает риск заболеваний

Тяга к сладкому сравнима с наркотической зависимостью

0:55 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Эндокринолог Наталья Мокрышева провела параллель между тягой к сладким напиткам и наркотической зависимостью. Она отметила, что регулярное употребление таких напитков может привести к развитию сахарного диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. По данным исследований, ежедневное потребление сладких напитков увеличивает риск летального исхода на 26%. Медик подчеркнула, что добавленный сахар в этих продуктах вызывает зависимость, сравнимую с кокаиновой.

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Мокрышева настоятельно рекомендовала полностью исключить сладкие напитки из рациона, так как они не приносят никакой пользы. Она предложила использовать напитки с искусственными подсластителями, однако предупредила о противопоказаниях. Например, аспартам противопоказан людям с фенилкетонурией, а фруктоза — при жировом гепатозе.

Уточнения

Аспартам - искусственный подсластитель, используемый в качестве заменителя сахара, а также как пищевая добавка E951.



Фруктоза - один из наиболее распространённых в природе сахаров: встречается как в индивидуальном состоянии, так и в составе дисахаридов (сахарозы) и полисахаридов (инулина).

