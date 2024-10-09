Способы защиты от лихорадки Марбург

Опасная лихорадка Марбург: новые вспышки

1:23 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Вирус Марбург, как и вирус Эбола, относится к группе филовирусов и вызывает тяжёлое заболевание — геморрагическую лихорадку Марбург. Эта болезнь смертельно опасна, так как симптоматика развивается очень быстро, а специфического лечения или вакцины пока не существует. Недавняя вспышка заболевания произошла в Руанде, что привлекло внимание мирового сообщества.

Фото: pxhere

Симптомы заболевания включают тошноту, диарею, сильное кровотечение, в том числе из глаз и носа. Это делает вирус особенно опасным, так как его первые проявления можно легко спутать с обычной ОРВИ или кишечной инфекцией, что затрудняет своевременную диагностику.

Доктор Рустам Шахвеледов напомнил о важности соблюдения мер предосторожности для защиты от вируса. Ключевые рекомендации включают:

Избегать контактов с заражёнными людьми и животными. Не посещать регионы, где зафиксированы вспышки болезни. Соблюдать правила личной гигиены, регулярно мыть руки. Использовать маски и перчатки при уходе за больными. Следовать инструкциям органов здравоохранения в случае опасности распространения вируса. Важно также следить за историей болезни и перемещениями человека, чтобы вовремя распознать потенциальную угрозу.

Уточнения

Лихора́дка - симптом некоторых заболеваний, выражающийся повышенной относительно нормального для организма уровня температурой тела, неспецифическая защитная реакция организма в ответ на действие пирогенов.



