Вред от помидоров: кому нельзя есть этот популярный овощ

1:08 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Помидоры — ценный источник витаминов и антиоксидантов, однако чрезмерное их употребление может негативно сказаться на здоровье. Важно знать, какова безопасная дневная норма потребления и кому стоит ограничить или вовсе исключить томаты из рациона.

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Сколько помидоров можно есть в день?

Суточная норма для взрослого человека, не имеющего проблем со здоровьем, составляет 1-3 помидора. Хотя помидоры полезны, специалисты по правильному питанию не рекомендуют есть их каждый день. Это связано с тем, что регулярное употребление томатов может оказывать определённые негативные эффекты на организм.

Кому следует избегать помидоров?

Людям с пониженным уровнем тромбоцитов стоит ограничить потребление томатов, поскольку они способствуют разжижению крови. Кроме того, томаты необходимо исключить из рациона тем, кто страдает непереносимостью пасленовых. Симптомы непереносимости включают изжогу, сыпь, крапивницу, головную боль, а также боли в мышцах и суставах.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum) — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

