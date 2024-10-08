Как выбрать глюкометр для активного образа жизни

1:38 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Глюкометр — незаменимый помощник для людей, страдающих сахарным диабетом. Этот прибор позволяет измерить уровень сахара в крови, что жизненно важно для контроля заболевания. Но на что стоит обратить внимание при выборе глюкометра?

Фото: commons.wikimedia.org by Erik1980, CC BY-SA 3.0

Как выбрать глюкометр?

Первое, что нужно учесть, — это возраст и личные предпочтения пользователя. Для пожилых людей идеальным вариантом станет глюкометр с большим экраном и крупными тест-полосками, которым легко управлять. Такой прибор должен быть максимально простым и удобным в использовании, чтобы избежать ошибок при измерении.

Для молодых и активных людей подойдут компактные и быстрые устройства, которые легко носить с собой. Также существуют глюкометры, выполненные в виде флешек или плееров — это отличный вариант для тех, кто хочет скрыть прибор от посторонних глаз. Людям с проблемами зрения подойдут модели с функцией голосового управления.

Не менее важно проверить, чтобы тест-полоски для выбранного устройства были доступными по цене и всегда имелись в наличии в аптеках вашего города. Также убедитесь, что глюкометр сертифицирован и зарегистрирован в вашей стране, чтобы избежать проблем с его эксплуатацией.

Как проверить точность глюкометра?

Для проверки точности глюкометра выполните три последовательных измерения уровня сахара в крови. Разброс результатов не должен превышать 5-10 %, это будет свидетельствовать о правильной работе устройства.

Уточнения

Глюко́метр - прибор для измерения уровня глюкозы в органических жидкостях (кровь, ликвор и т. п.).

