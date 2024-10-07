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Магазинные десерты: скрытая угроза вашему здоровью

1:46
Здоровье

Всего три недели на "вредной" диете могут серьезно подорвать здоровье сердца и сосудов. Дело даже не в особых диетах, а в повседневных пищевых привычках, которые незаметно наносят вред организму.

Магазинные десерты: скрытая угроза вашему здоровью
Фото: scientificanimations.com by http://www.scientificanimations.com, CC BY-SA 4.0

Как показали исследования, выпечка из магазинов и другие продукты, насыщенные жирами, имеют разрушительное воздействие на кровь и сосуды. Если вы хотите сохранить здоровье сердца, важно отказаться от ряда продуктов, утверждают специалисты Оксфордского университета.

Вредные продукты

Не стоит думать, что речь идет только о копченостях, колбасах или сосисках. Даже такие безобидные на первый взгляд продукты, как круассаны, печенье и другая магазинная выпечка, содержащая насыщенные жиры, могут нанести вред. Всего одна порция в день может повысить риск оказаться в больнице.

Результаты исследований

В исследовании добровольцы были разделены на две группы. Первая группа ежедневно получала десерты с высоким содержанием насыщенных жиров. Вторая группа вместо этого потребляла полезные жиры, такие как рыба, орехи и оливковое масло.

Результаты оказались неутешительными для первой группы: у них ухудшились показатели общего и "плохого" холестерина на 10 %, увеличилось количество жира в печени, а также зафиксированы изменения в составе крови, что привело к повышению риска сердечно-сосудистых заболеваний и нарушений метаболизма.

Опасность в том, что негативные изменения происходят уже через три недели. Всего за месяц риск сердечно-сосудистых заболеваний может значительно возрасти, даже если лишний вес не набирается.

Уточнения

Холестери́н (др.-греч. χολή "жёлчь" + στερεός "твёрдый"), холестеро́л (англ. cholesterol) — органическое соединение, природный полициклический липофильный спирт, содержащийся в клеточных мембранах всех животных, в том числе человека.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Игнатова Ольга
Занимается ведением пациентов с дистальной полинейропатией, синдромом диабетической стопы, лечением ожирения, остеопороза, эндокринных причин бесплодия у женщин и мужчин
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