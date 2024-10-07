Газировка и молочные продукты: риск для желудка

1:01 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Многие уверены, что простая или минеральная газированная вода абсолютно безопасна для здоровья. Кажется, что её можно пить с чем угодно и когда угодно.

Фото: commons.wikimedia.org by Onderwijsgek, CC BY-SA 3.0

Многие рассуждают так: "Сладкие газированные напитки вредны, но обычная газированная вода безопасна в любом случае." Однако существует ситуация, когда от употребления газировки лучше воздержаться.

Что нельзя запивать газировкой?

Не стоит пить газированную воду сразу после молочных продуктов. Это может вызвать неприятности с желудком из-за резкого повышения кислотности. В результате может возникнуть дискомфорт, который может перерасти в сильную боль, а также возможно вздутие живота.

Чтобы избежать проблем с пищеварением, не запивайте газировкой молочные продукты, такие как молоко, кефир, творог, сметану, сыр или мороженое. Если после молочки хочется пить, лучше выберите обычную негазированную воду.

Уточнения

Газиро́ванная вода́ (устар. "шипучие воды", просторечное - "газировка") — прохладительный напиток из минеральной или обычной воды, насыщенной углекислым газом.

