Газировка и молочные продукты: риск для желудка

Многие уверены, что простая или минеральная газированная вода абсолютно безопасна для здоровья. Кажется, что её можно пить с чем угодно и когда угодно.
Многие рассуждают так: "Сладкие газированные напитки вредны, но обычная газированная вода безопасна в любом случае." Однако существует ситуация, когда от употребления газировки лучше воздержаться.
Что нельзя запивать газировкой?
Не стоит пить газированную воду сразу после молочных продуктов. Это может вызвать неприятности с желудком из-за резкого повышения кислотности. В результате может возникнуть дискомфорт, который может перерасти в сильную боль, а также возможно вздутие живота.
Чтобы избежать проблем с пищеварением, не запивайте газировкой молочные продукты, такие как молоко, кефир, творог, сметану, сыр или мороженое. Если после молочки хочется пить, лучше выберите обычную негазированную воду.
Газиро́ванная вода́ (устар. "шипучие воды", просторечное - "газировка") — прохладительный напиток из минеральной или обычной воды, насыщенной углекислым газом.
Даже самые надежные агрегаты могут выйти из строя раньше срока без должного обслуживания, но некоторые моторы действительно способны пройти миллион километров.