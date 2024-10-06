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Секреты долгожителей: как улучшить качество жизни

3:31
Здоровье

Наверное, каждый из нас мечтает прожить долгую и здоровую жизнь. Однако далеко не все достигают 100-летнего рубежа — средняя продолжительность жизни на планете колеблется от 60 до 80 лет. Тем не менее, многое зависит не только от генетики, но и от нашего образа жизни. Что же можно сделать, чтобы увеличить шансы на долгую жизнь?

Секреты долгожителей: как улучшить качество жизни
Фото: commons.wikimedia.org by Vitold Muratov, CC BY-SA 4.0

Больше двигайтесь.

Современный ритм жизни часто затягивает нас на диван, но малоподвижный образ жизни может "украсть" до четырёх лет нашей жизни. Поэтому так важно проводить время активно: занимайтесь домашними делами, ходите пешком минимум час в день, делайте утреннюю зарядку, плавайте, посещайте фитнес или танцы, или хотя бы ходите по лестнице вверх и вниз. Физическая активность не только снижает риск инсультов и инфарктов, но и поддерживает тело в хорошей форме.

Высыпайтесь.

Здоровый сон — залог долголетия. Однако важен не только его объём (7-8 часов), но и время, когда вы ложитесь спать. Рекомендуется за пару часов до сна отказаться от гаджетов, проветрить комнату и выпить успокаивающий чай. Просыпаясь, вы должны чувствовать бодрость и прилив энергии.

Пейте достаточно чистой воды.

В наше время нас окружают всевозможные напитки, но часто забываем о самой важной жидкости — чистой воде. Вода выводит токсины, помогает организму усваивать питательные вещества и поддерживает баланс. Минимум восемь стаканов воды в день — вот к чему стоит стремиться.

Здоровое и сбалансированное питание.

Многие долгожители следуют принципам правильного питания и ограничивают потребление мясных продуктов. Важно включать в рацион овощи, крупы и натуральную молочную продукцию, чтобы получать необходимые белки, жиры и углеводы. Такой рацион насыщает организм витаминами, помогает избежать переедания и поддерживает фигуру.

Чаще улыбайтесь.

Оптимизм помогает избавиться от стресса и негативных эмоций, которые отнимают годы жизни. Общайтесь с приятными людьми, проводите время с друзьями и семьёй, не копите в себе злость и обиды. Позитивное мышление и хорошее настроение укрепляют здоровье.

Минимизируйте приём лекарств.

При лёгких недомоганиях старайтесь избегать лишних медикаментов, если ваше состояние не требует срочной помощи. Пусть ваш организм самостоятельно справляется с небольшими недугами.

Планируйте дела заранее.

Чёткий план на день или неделю помогает поддерживать активность. Старайтесь оставаться в движении и занимайтесь разнообразными делами.
Избавляйтесь от ненужных вещей.

Очистите свой дом от хлама.

Ненужные вещи только захламляют пространство и вашу жизнь. Не привязывайтесь к вещам — если они больше не нужны, просто избавьтесь от них.

Развивайтесь.

Не забывайте учиться новому и делиться своими знаниями с окружающими. Это поможет вам окружить себя интересными людьми и наполнить свою жизнь новыми событиями.
Следуя этим несложным правилам, вы сможете продлить свою жизнь и сделать её более насыщенной.

Уточнения

Оптимизм (от лат. optimus - "наилучший") — отношение, отражающее веру или надежду в положительный и желаемый исход тех или иных событий.

Долгожи́тель - человек, отличающийся долголетием. Согласно классическому определению, долгожителями считаются люди в возрасте 90 лет и старше.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Андронова Наталия
Занимается ведением беременности, невынашиванием беременности
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