Как зелёный чай спасает сердце: секрет пользы напитка

1:26 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Главным врагом здоровья зачастую является не простуда или грипп, а то, что люди едят с удовольствием. К сожалению, вкусная еда далеко не всегда полезна, а иногда и откровенно вредна. В результате — высокий уровень холестерина, лишний вес, проблемы с сердцем и сосудами.

Фото: flickr.com by понафотки, CC BY-SA 2.0

Особенно важно следить за диетой тем, кто уже страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. Однако, как утверждают специалисты Американской диетической ассоциации, один напиток может помочь улучшить здоровье и снизить риск повторных приступов — это зелёный чай.

Научное издание Nutrition Journal опубликовало результаты исследований, которые подтверждают, что зелёный чай способен уменьшить уровень "плохого" холестерина и снизить риск сердечных заболеваний.

Зелёный чай содержит множество полезных веществ, среди которых полифенолы катехины. Эти вещества обладают способностью снижать общий уровень холестерина, а также "плохого" холестерина (липопротеинов низкой плотности).

Масштабные исследования, в которых участвовало более 3 тысяч человек, доказали, что регулярное употребление зелёного чая приносит значительную пользу сердечно-сосудистой системе. Причём этот напиток полезен не только тем, у кого есть проблемы с весом и сердцем, но и абсолютно здоровым людям.

Уточнения

Зелёный чай - чай, подвергнутый минимальной ферментации (окислению).

