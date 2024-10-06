Как зелёный чай спасает сердце: секрет пользы напитка

Главным врагом здоровья зачастую является не простуда или грипп, а то, что люди едят с удовольствием. К сожалению, вкусная еда далеко не всегда полезна, а иногда и откровенно вредна. В результате — высокий уровень холестерина, лишний вес, проблемы с сердцем и сосудами.
Особенно важно следить за диетой тем, кто уже страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. Однако, как утверждают специалисты Американской диетической ассоциации, один напиток может помочь улучшить здоровье и снизить риск повторных приступов — это зелёный чай.
Научное издание Nutrition Journal опубликовало результаты исследований, которые подтверждают, что зелёный чай способен уменьшить уровень "плохого" холестерина и снизить риск сердечных заболеваний.
Зелёный чай содержит множество полезных веществ, среди которых полифенолы катехины. Эти вещества обладают способностью снижать общий уровень холестерина, а также "плохого" холестерина (липопротеинов низкой плотности).
Масштабные исследования, в которых участвовало более 3 тысяч человек, доказали, что регулярное употребление зелёного чая приносит значительную пользу сердечно-сосудистой системе. Причём этот напиток полезен не только тем, у кого есть проблемы с весом и сердцем, но и абсолютно здоровым людям.
Зелёный чай - чай, подвергнутый минимальной ферментации (окислению).
Не используйте нашатырный спирт и уксус — эти вещества могут оказаться опасными для вашего здоровья, особенно в замкнутом пространстве салона автомобиля.