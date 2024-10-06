Долгое время считалось, что для поддержания здоровья необходимо спать ровно восемь часов ночью. Но последние научные исследования опровергают это устоявшееся мнение.
Сотрудники Национального центра сердечно-сосудистых заболеваний Китая утверждают, что оптимальная продолжительность ночного сна вовсе не ограничивается восьмью часами. По их данным, здоровый сон может варьироваться от 7 до 9 часов.
Эти выводы были представлены на форуме Европейского общества кардиологов, где китайские учёные подчеркнули, что фиксированная цифра в 8 часов сна — это не универсальная норма, а скорее распространённое заблуждение.
Также учёные доказали, что практика "досыпания" в выходные дни помогает снизить риски сердечно-сосудистых заболеваний. Те, кто недосыпает в будние дни, могут компенсировать этот недостаток, проводя в постели на 1 час 28 минут больше в выходные.
Таким образом, утверждение, что нужно спать строго 8 часов, является мифом, а компенсаторный сон — это реальный способ поддерживать здоровье.
Серде́чно-сосу́дистые заболева́ния ССЗ - общее название заболеваний сердца и кровеносных сосудов. В 21 веке именно эти заболевания являются основной причиной смерти и инвалидизации населения во всем мире.
Не используйте нашатырный спирт и уксус — эти вещества могут оказаться опасными для вашего здоровья, особенно в замкнутом пространстве салона автомобиля.