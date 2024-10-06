Заблуждения о сне: сколько действительно нужно отдыхать ночью

1:12 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Долгое время считалось, что для поддержания здоровья необходимо спать ровно восемь часов ночью. Но последние научные исследования опровергают это устоявшееся мнение.

Фото: Pexels by Ron Lach, PDM

Сотрудники Национального центра сердечно-сосудистых заболеваний Китая утверждают, что оптимальная продолжительность ночного сна вовсе не ограничивается восьмью часами. По их данным, здоровый сон может варьироваться от 7 до 9 часов.

Эти выводы были представлены на форуме Европейского общества кардиологов, где китайские учёные подчеркнули, что фиксированная цифра в 8 часов сна — это не универсальная норма, а скорее распространённое заблуждение.

Также учёные доказали, что практика "досыпания" в выходные дни помогает снизить риски сердечно-сосудистых заболеваний. Те, кто недосыпает в будние дни, могут компенсировать этот недостаток, проводя в постели на 1 час 28 минут больше в выходные.

Таким образом, утверждение, что нужно спать строго 8 часов, является мифом, а компенсаторный сон — это реальный способ поддерживать здоровье.

Уточнения

Серде́чно-сосу́дистые заболева́ния ССЗ - общее название заболеваний сердца и кровеносных сосудов. В 21 веке именно эти заболевания являются основной причиной смерти и инвалидизации населения во всем мире.

