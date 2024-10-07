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Врач Сахаров рассказал, как проявляется новый опасный вирус Марбург

2:35
Здоровье

Мировая Организация Здравоохранения (ВОЗ) оповестила о активном распространении вируса Марбург в регионе Африки. Вспышки уже зафиксированы в странах Танзания, Экваториальная Гвинея и Руанда. Кандидат медицинских наук, авторитетный врач Андрей Сахаров рассказал об характере этого вируса и о том, насколько он может быть опасен для граждан России.

Врач Сахаров рассказал, как проявляется новый опасный вирус Марбург
Фото: ru.freepik.com by pikisuperstar

По информации ВОЗ, смертельность от вируса Марбурга высока и составляет 90%, но при своевременной медицинской помощи этот показатель может быть ниже. На сегодняшний день уже отмечено семь летальных случаев. Медики делают все для выявления лиц, контактировавших с инфицированными. Более 70% подтвержденных случаев заболевания касаются медработников из двух клиник в Кигали, где они сейчас находятся под наблюдением в больницах, подчеркнул специалист.

Эксперт объяснил в беседе со "Спорт-Экспрессом", что лихорадка Марбурга — это острое вирусное заболевание, вызываемое заразой из животных, против которого не существует вакцины. Инфицироваться можно довольно легко через поврежденную кожу, слизистые оболочки или контакт с инфицированными поверхностями и предметами. Например, через прикосновение к постельному белью или одежде заразного человека.

Специалист отметил, что инкубационный период вируса варьируется от 2 до 21 дня. Заболевание начинается резко с лихорадки, сильной головной боли и общего недомогания. Также наблюдаются боль в горле, сыпь, боли в животе. На третий день могут появиться диарея, у некоторых пациентов шла кровь из носа и глаз, наблюдалась тошнота и рвота.

По оценке ВОЗ, риск вспышки вируса в регионе высок, но на глобальном уровне оценивается как низкий. Однако эксперты озабочены тем, что один человек, возможно зараженный, покинул Руанду. Сотрудники Роспотребнадзора в пунктах пропуска государственной границы фиксируют людей с признаками заразных заболеваний, включая тех, кто приезжает из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией.

Врач рекомендовал учитывать данную информацию перед путешествиями в Африку в ближайшее время и обращать внимание на соблюдение гигиены: чаще мыть руки, дезинфицировать предметы. Также стоит помнить о мерах защиты от сезонных заболеваний и простуды, заключил медик.

Уточнения

Вирус Марбург — вид семейства филовирусов, относящийся к монотипному роду Marburgvirus, вызывает геморрагическую лихорадку Марбург.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Симанкова Татьяна
Занимается профилактикой, наблюдением, диагностикой и лечением заболеваний всех внутренних органов пациентов, в том числе ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, скарлатины, кори, краснухи, бронхита, пищевого отравления и т.д.
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