В Гонконге более 90 человек заболели опасной инфекцией

0:48 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В Гонконге произошла вспышка стрептококковой инфекции, затронувшая свыше 90 человек. По информации местного Центра защиты здоровья, из всех заболевших четверо скончались.

Фото: commons.wikipedia.org by https://www.scientificanimations.com/wiki-images/

Известно, что 75 человек контактировали с сырой пресноводной рыбой перед появлением симптомов. Рыбу купили на 47 рынках в 18 районах города.

Власти настоятельно рекомендуют жителям использовать перчатки при работе с сырой рыбой, не есть недоваренную рыбу и сразу обращаться к врачам при первых признаках болезни.

Ранее эксперты предупреждали о новых штаммах коронавируса, которые могут угрожать россиянам осенью 2024 года, и описали симптомы различных вариантов этого вируса.

Уточнения

Гонко́нг (иер. 香港, англ. Hong Kong, кант. Hoeng¹gong², Хёнкон?, пут. Сянга́н?), полное название — Специа́льный администрати́вный райо́н Гонко́нг (иер. трад. 香港特別行政區, упр. 香港特别行政区, ютпхин: Hoeng¹gong² Dak⁶bit⁶ Hang⁴zing³keoi¹, йель: Heūnggóng Dahkbiht Hàhngjingkēui, кант.-рус.: Хёнкон Такпит Ханчинкхёй, пиньинь: Xiānggǎng Tèbié Xíngzhèngqū, палл.: Сянган Тэбе Синчжэнцюй, англ. Hong Kong Special Administrative Region) — специальный административный район Китайской Народной Республики, один из ведущих глобальных городов и финансовых центров мира.



Стрептококковый фарингит или стрептококковая ангина — инфекция задней стенки глотки, включая миндалины, вызванная стрептококком группы А.

