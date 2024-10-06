Врач Демьяновская рассказала, как развивается бешенство у человека, заражённого диким животным

Бешенство, или водобоязнь, представляет собой серьезное вирусное заболевание, которое, без соответствующего лечения является смертельным, по словам врача Екатерины Демьяновской.
Врач рассказала, что инкубационный период этого заболевания может растянуться от 30 до 90 дней или даже до года, и стремительность его протекания зависит от того, как произошло заражение вирусом.
Первые признаки заболевания включают высокую температуру, слабость, головную боль, нарушения сна, ухудшение аппетита, фотофобию и фонофобию. На 3-5-й день проявляются наиболее характерные симптомы, когда человек впадает в буйство, испытывает ужас перед водой и даже не может проглотить слюну.
Чуть позже, через пару дней сознание проясняется, но температура резко увеличивается, наступает мышечный паралич, и пациент погибает, пишет Газета.Ru.
Передача бешенства в основном происходит через укусы бродячих животных, таких как собаки, кошки, лисы и ежи.
«Больное животное можно отличить по нехарактерному поведению. Например, лисы, которые в норме остерегаются людей и прячутся от них, становятся менее пугливыми — они выходят к людям, дают себя погладить. При бешенстве могут наблюдаться параличи и парезы конечностей. Такое животное может выползти к автостраде, и добросердечные люди могут принять его за «бедняжку с перебитыми лапками», - рассказала Демьяновская.
Врач добавила, что признаки заболевания у животных включают изменённое поведение, агрессию, сильное слюноотделение, расширенные зрачки и волнение. Животные могут быть заразны и до появления признаков болезни, поэтому важно обратиться к врачу после любого укуса.
Для предотвращения бешенства рекомендуется тщательно обработать рану после укуса животного, использовать антисептические растворы и срочно обратиться в медицинскую учреждение. Профилактика включает введение антирабического иммуноглобулина и курса вакцинации от бешенства в течение нескольких недель.
Ревакцинация рекомендуется каждые три года и одинакова для взрослых и детей. Прививка от бешенства не включена в обязательный календарь прививок и проводится при наличии медицинских показаний для лиц, находящихся в контакте с риском заражения вирусом, заключила врач.
Бе́шенство (другое название — рабиес (лат. rabies [ˈrabieːs]), устаревшие — водобоязнь, гидрофобия (от др.-греч. ὕδωρ «вода» и φόβος «страх») — природно-очаговое особо опасное смертельное инфекционное заболевание, вызываемое вирусом бешенства (Rabies virus).
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