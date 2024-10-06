Врач Демьяновская рассказала, как развивается бешенство у человека, заражённого диким животным

2:37 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Бешенство, или водобоязнь, представляет собой серьезное вирусное заболевание, которое, без соответствующего лечения является смертельным, по словам врача Екатерины Демьяновской.

Фото: freepik.com by Racool_studio, PDM

Врач рассказала, что инкубационный период этого заболевания может растянуться от 30 до 90 дней или даже до года, и стремительность его протекания зависит от того, как произошло заражение вирусом.

Первые признаки заболевания включают высокую температуру, слабость, головную боль, нарушения сна, ухудшение аппетита, фотофобию и фонофобию. На 3-5-й день проявляются наиболее характерные симптомы, когда человек впадает в буйство, испытывает ужас перед водой и даже не может проглотить слюну.

Чуть позже, через пару дней сознание проясняется, но температура резко увеличивается, наступает мышечный паралич, и пациент погибает, пишет Газета.Ru.

Передача бешенства в основном происходит через укусы бродячих животных, таких как собаки, кошки, лисы и ежи.

«Больное животное можно отличить по нехарактерному поведению. Например, лисы, которые в норме остерегаются людей и прячутся от них, становятся менее пугливыми — они выходят к людям, дают себя погладить. При бешенстве могут наблюдаться параличи и парезы конечностей. Такое животное может выползти к автостраде, и добросердечные люди могут принять его за «бедняжку с перебитыми лапками», - рассказала Демьяновская.

Врач добавила, что признаки заболевания у животных включают изменённое поведение, агрессию, сильное слюноотделение, расширенные зрачки и волнение. Животные могут быть заразны и до появления признаков болезни, поэтому важно обратиться к врачу после любого укуса.

Для предотвращения бешенства рекомендуется тщательно обработать рану после укуса животного, использовать антисептические растворы и срочно обратиться в медицинскую учреждение. Профилактика включает введение антирабического иммуноглобулина и курса вакцинации от бешенства в течение нескольких недель.

Ревакцинация рекомендуется каждые три года и одинакова для взрослых и детей. Прививка от бешенства не включена в обязательный календарь прививок и проводится при наличии медицинских показаний для лиц, находящихся в контакте с риском заражения вирусом, заключила врач.

Уточнения

Бе́шенство (другое название — рабиес (лат. rabies [ˈrabieːs]), устаревшие — водобоязнь, гидрофобия (от др.-греч. ὕδωρ «вода» и φόβος «страх») — природно-очаговое особо опасное смертельное инфекционное заболевание, вызываемое вирусом бешенства (Rabies virus).

