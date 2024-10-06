Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Боевики с оружием в руках придут к Зеленскому. На Украине грядёт военный мятеж
Употребление алкоголя является главной причиной икоты — врач
Михаил Галустян раскрыл способ похудения на 14 кг после серьёзного диагноза
Новая логика работы газотурбинных двигателей: российские ученые повысили эффективность и стабильность
Решетова раскрыла, почему решила удалить филлер из верхней губы
Как правильно сушить грибы: нитка, духовка, электросушилка
40-летняя певица Оксана Почепа раскрыла дату родов
Растения с черными цветками: мистический акцент для вашего сада
Алёна Водонаева лишилась сна из-за рэпера P.Diddy

Врач Демьяновская рассказала, как развивается бешенство у человека, заражённого диким животным

2:37
Здоровье

Бешенство, или водобоязнь, представляет собой серьезное вирусное заболевание, которое, без соответствующего лечения является смертельным, по словам врача Екатерины Демьяновской.

Врач Демьяновская рассказала, как развивается бешенство у человека, заражённого диким животным
Фото: freepik.com by Racool_studio, PDM

Врач рассказала, что инкубационный период этого заболевания может растянуться от 30 до 90 дней или даже до года, и стремительность его протекания зависит от того, как произошло заражение вирусом.

Первые признаки заболевания включают высокую температуру, слабость, головную боль, нарушения сна, ухудшение аппетита, фотофобию и фонофобию. На 3-5-й день проявляются наиболее характерные симптомы, когда человек впадает в буйство, испытывает ужас перед водой и даже не может проглотить слюну.

Чуть позже, через пару дней сознание проясняется, но температура резко увеличивается, наступает мышечный паралич, и пациент погибает, пишет Газета.Ru.

Передача бешенства в основном происходит через укусы бродячих животных, таких как собаки, кошки, лисы и ежи.

«Больное животное можно отличить по нехарактерному поведению. Например, лисы, которые в норме остерегаются людей и прячутся от них, становятся менее пугливыми — они выходят к людям, дают себя погладить. При бешенстве могут наблюдаться параличи и парезы конечностей. Такое животное может выползти к автостраде, и добросердечные люди могут принять его за «бедняжку с перебитыми лапками», - рассказала Демьяновская.

Врач добавила, что признаки заболевания у животных включают изменённое поведение, агрессию, сильное слюноотделение, расширенные зрачки и волнение. Животные могут быть заразны и до появления признаков болезни, поэтому важно обратиться к врачу после любого укуса.

Для предотвращения бешенства рекомендуется тщательно обработать рану после укуса животного, использовать антисептические растворы и срочно обратиться в медицинскую учреждение. Профилактика включает введение антирабического иммуноглобулина и курса вакцинации от бешенства в течение нескольких недель.

Ревакцинация рекомендуется каждые три года и одинакова для взрослых и детей. Прививка от бешенства не включена в обязательный календарь прививок и проводится при наличии медицинских показаний для лиц, находящихся в контакте с риском заражения вирусом, заключила врач.

Уточнения

Бе́шенство (другое название — рабиес (лат. rabies [ˈrabieːs]), устаревшие — водобоязнь, гидрофобия (от др.-греч. ὕδωρ «вода» и φόβος «страх») — природно-очаговое особо опасное смертельное инфекционное заболевание, вызываемое вирусом бешенства (Rabies virus).

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Савченко Сергей
Занимается лечением заболеваний опорно-двигательного аппарата, проводит травматологические и ортопедические вмешательства и манипуляции, внутрисуставные блокады любой сложности, медикаментозные блокады при болевом синдроме
Обсудить
Сейчас читают
Ароматный и крупный чеснок гарантирован: что нужно добавить в грунт перед осенней посадкой
Советы
Ароматный и крупный чеснок гарантирован: что нужно добавить в грунт перед осенней посадкой Аудио 
Как избавиться от вредителей яблонь и груш: простые советы для спасения урожая
Садоводство, цветоводство
Как избавиться от вредителей яблонь и груш: простые советы для спасения урожая Аудио 
Картошка со сливками и сыром в духовке: мягкая и пропитанная, с румяной сырной корочкой
Еда и рецепты
Картошка со сливками и сыром в духовке: мягкая и пропитанная, с румяной сырной корочкой Аудио 
Популярное
Как правильно очистить внутреннюю сторону стекла и избежать ошибок

Не используйте нашатырный спирт и уксус — эти вещества могут оказаться опасными для вашего здоровья, особенно в замкнутом пространстве салона автомобиля.

Безопасная чистка лобового стекла изнутри: что нельзя использовать
Яблочный пирог без яиц и молока: секретный рецепт шарлотки
Яблочный пирог без яиц и молока: секретный рецепт шарлотки
Секрет идеального крабового салата: что добавить для вкуса
Шарлотка на кефире: простой домашний десерт, который тает во рту
Война Израиля и Ирана: попытка повторить Судный день или начало конца? Олег Володин МиГ-29. Легендарный истребитель из Советского Союза, смертельный для врага и в наши дни Дмитрий Плотников Россия нужна Евросоюзу. Премьер Словакии Фицо озвучил новый консенсус в ЕС Любовь Степушова
В ГАИ рассказали, как инспекторы вычисляют выпивавших накануне водителей в потоке
Тушёные кабачки с яйцом: лёгкий и вкусный, а главное, полезный завтрак или ужин
Как сделать тесто на кефире для пирогов, пиццы и хачапури
Как сделать тесто на кефире для пирогов, пиццы и хачапури
Последние материалы
Павел Дуров сообщил, что его возлюбленная потеряла ребёнка
Врач Демьяновская рассказала, как развивается бешенство у человека, заражённого диким животным
Ученые обнаружили природные ГМО: арахис становится ключевым объектом исследования
Речные вокзалы Москвы стали магнитом для туристов: более 360 тысяч посетителей
МиГ-29. Легендарный истребитель из Советского Союза, смертельный для врага и в наши дни
Готовим очень вкусный банановый кекс к чаю
Сухой шампунь: спасение или угроза для ваших волос
Тренер Прыгунов назвал шесть ошибок, которые мешают желающим похудеть достичь цели
Обновление логотипов УАЗ: чем новые эмблемы отличаются от старых
Дельфины улыбаются во время игр: ученые раскрыли секреты морской коммуникации
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.